Víkendtelep: a fejlesztésekre „ítélt” szabadidőközpont

Az elmúlt húsz év beidegződéseit sutba vágó szemléletet szeretnénk meghonosítani a marosvásárhelyi Víkendtelepen. A januártól önálló jogi személyiséggel bíró szabadidőközpontnál 2022-ben több változást is elindítanak – erről is beszélgettünk Portik Vilmos marosvásárhelyi alpolgármesterrel, akinek munkaköri feladatai közé tartozik a telep is.

Az alpolgármester szerint a szabadidőközpont nem nézhet ki úgy, mint egy szegregációs tábor, ahol a strandolókat kerítéssel választják el azoktól, akik csak étkezni érkeznek • Fotó: Haáz Vince

Kisebb felháborodást keltett az elmúlt év végén, hogy a marosvásárhelyi tanácsosok a legutóbbi, decemberi tanácsülésükön megemelték a belépődíjakat a Víkendtelepre. A döntés értelmében, amikor a kinti medencék hőmérséklete eléri a 20 Celsius-fokot, 7–21 óra között belépőjegyet kell majd fizetni, felnőtteknek 20 lejt (eddig 7 lej volt), 14 évnél kisebb gyermekeknek és nyugdíjasoknak 10 lejt (a korábbi 4 lej helyett). A nagycsaládos kártyával rendelkezők féláron mehetnek be a Víkendtelepre. De nemcsak ezt a módosítást szavazták meg, hanem eldöntötték, hogy míg eddig a városháza egyik szakosztálya volt,

január elsejétől önálló jogi személyiséggel bír a Víkendtelep.

A Székelyhon megkeresésére Portik Vilmos marosvásárhelyi alpolgármester elmondta, azért kapott jogi személyiséget a Víkendtelep, hogy gyorsabban, hatékonyabban és célorientáltabb tudjon működni.

„Főleg a közbeszerzések vonatkozásában számítok gyorsabb eljárásokra, s egy év után, ha nincs eredmény, akkor minden illetékes felelni fog, hogy miért maradnak el a megvalósítások. Az új önálló jogi személyiség megszerzésével új menedzsmentet is látni szeretnénk a telep élén. Vadonatúj, az elmúlt húsz év reflexeit sutba vágó szemléletet szeretnénk.

Ugyanakkor nem akarom azzal hitegetni a marosvásárhelyieket, hogy az idén már nyugat-európai színvonalú szolgáltatások fogják várni az látogatókat. Azt viszont ígérem, hogy elkezdődik a rendbetétel. A marosvásárhelyiek változást fognak érzékelni az apróságokban.

A jegyellenőrzés szigorodni fog, nem csak a kapuknál, de minden a telepen igénybe vehető szolgáltatásnál is; ha valaki azt tapasztalja, hogy nem kap jegyet, annak módja lesz azonnal jelezni ezt a vezetés felé. Szeretném, ha új alapokra helyeznénk az ott működő vendéglátó egységek tulajdonosaival is a viszonyunkat. Aki odajön, annak kifogástalan szolgáltatásban kell része legyen. Honlapot, online jegyváltási lehetőséget, ha mód van rá, ennek teljes digitalizációját, rendezvények szervezését, új attrakciók létesítését célozzuk meg, valamint úgy általában véve a versenyszférára jellemző szemléletet szeretnénk meghonosítani. A Víkendtelep sosem volt így működtetve, ezért arra számítok, hogy ellenállásba is fogunk ütközni” – magyarázta.

Mégsem lesz kerítés

Szó volt arról, hogy egy kerítéssel választják el a strandolóknak fenntartott helyet és a telep további részét. Megkérdeztük az alpolgármestert, hogy mit lehet erről tudni? Mint elmondta,

számtalan olyan problémát jeleznek az látogatók, amelyek az alapvető fürdőzési vagy együttélési szabályok megszegésére vonatkoznak, a kerítés célja az lett volna, hogy fokozottan ellenőrzi tudják azokat, akik hozzáférnek a medencékhez.

„Ezt a megoldást azonban egyelőre elvetettük, én személyesen azon a véleményen voltam, hogy nekünk ezt a zónát úgy kell fejlesztenünk, hogy ne további korlátozásokat, bezártságot teremtsünk. Egy szabadidőközpont, ahová a marosvásárhelyiek azért jönnek ki, hogy jól érezzék magukat, kikapcsolódjanak, nem nézhet ki úgy, mint egy szegregációs tábor, ahol a strandolókat kerítéssel választjuk el azoktól, akik egy vacsorát elkölteni jöttek ki a barátokkal” – részletezte.

Nem csak a belépődíjak változnak

Portik Vilmos elmondta, hogy az utóbbi hat évben nem volt érdemi jegyármódosítás, de a jegyárak igazítása csak része volt annak a döntésnek, amivel minden, a Víkendtelepen alkalmazandó illetéket és bért áttekintettek és módosítottak.

„Ezekhez az összegekhez a városi tanács hosszú évek óta nem nyúlt hozzá, olyan összegekért lehetett felületet bérelni, sportpályát használni, eszközöket tárolni, amelyekért mindenkinek megérte, csak a városnak nem.

A Víkendtelep puszta fenntartása évi csaknem tíz millió lejbe kerül a vásárhelyieknek. A jegyeladásból ennek az összegnek csak töredéke térül meg. Mindannyiunk érdeke, hogy a központot ne csupán fenntartsuk, hanem fejlesszük; a fejlesztés és korszerűsítés azonban pénzbe kerül.

Joggal mondhatja bárki, hogy előbb legyen nyugati szolgáltatás, utána kérjük meg az árát, nekik egyelőre azt tudom mondani, hogy már az idén érezni fogják a változás jeleit” – tudtuk meg.

Kihasználható egész évben?

Megkérdeztük, hogy van-e olyan elképzelés, amely lehetővé tenné, hogy ne csak a nyári időszakban, hanem egész évben jobban ki lehessen használni a 40 hektáros, több medencével, de játszóterekkel, sportpályákkal és vendéglátóipari egységekkel ellátott telepet. Az alpolgármester kifejtette: „normális esetben a ballonként emlegetett sátortetős medence pontosan azt kellene szolgálja, hogy az idényt hosszabbítsuk meg (most csak a sportolók használhatják). Mivel azonban az egyetlen fedett létesítmény, ahol a sportolóknak lehetőségük van a versenyekre való felkészülésre, ezért üzemeltetjük télen is. Amikor az olimpiai uszoda a város ügykezelésébe kerül, ez a sátortetős medence is a szezon meghosszabbítását fogja szolgálni. A játszótér jelenleg is rendelkezésre áll, bár ennek használata nagyon időjárásfüggő. Ugyanez a helyzet a sportpályákkal is. A betérők jó része főleg sétálni megy oda. A következő nyáron követni fogjuk a fogyasztói szokásokat, visszajelzéseket fogunk kérni a vendégektől.”