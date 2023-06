Viharriasztást adtak ki, Kovászna megye is érintett

Az előrejelzés szerint csütörtök déltől este 11 óráig a Bánságban, Erdély nyugati, Olténia északi és Munténia északnyugati részében, valamint az Erdélyi-szigethegységben, a Keleti-Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban futó záporokra, zivatarokra, viharos szélre kell számítani. Felhőszakadás és jégeső is lehetséges.

A lehulló csapadék mennyisége eléri a 20-25 litert négyzetméterenként, elszigetelten meghaladhatja a 30 litert is – ismerteti az Agerpres.

A következő megyék állnak riasztás alatt: Argeş, Arad, Bihar, Brassó, Buzău, Dâmboviţa, Fehér, Gorj, Hunyad, Kolozs, Kovászna, Krassó-Szörény, Mehedinţi, Prahova, Szeben, Temes és Vâlcea.

A meteorológusok szerint a nap folyamán az ország más részeiben is előfordulhatnak elszigetelten a fenti természeti jelenségek, és arra is figyelmeztetnek, hogy a következő napokban is fokozott lesz a légköri instabilitás a régiók többségében.