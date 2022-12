Viharlámpában, repülővel érkezik hozzánk a betlehemi békeláng

Hozzátette, hogy Romániában 54 cserkészcsapat van mintegy 45 településen (néhány nagyobb városban két csapat is működik), az ő segítségükkel terjed tovább a betlehemi békeláng. „Istentiszteletek, misék után osztják szét a lángot, vagy Marosvásárhelyen például a negyedik adventi gyertya meggyújtásakor a Bolyai téren, ahogy a tavaly is volt, de december 23-án, pénteken 18 órától a Vártemplomban is lesz átadó.

Mit is jelent a Betlehemi Békeláng?



A láng azt üzeni számunkra, hogy Isten egykor emberré lett, és ma is közel van hozzánk. A láng Isten szeretetének és békéjének üzenetét hordozza, és mi, például a cserkészek, jó szolgálatot teszünk azzal, hogy eljuttatjuk a körülöttünk élőkhöz, a családokhoz és a jóakaratú emberekhez. A láng a karácsony szellemiségét jelképezi, utat mutat nekünk, ahogy a csillag is mutatta az irányt a királyoknak Jézus születésekor. Óvni, gondozni kell, hogy ne aludjon ki, ahogy a békét és a szeretetet is az emberi szívekben. Nemcsak a lángnak, hanem magának a terjesztésének is mély szimbolikája van. A gyertyával gyertyát gyújtva módszerrel továbbított láng, a béke fénye azt is jelképezi, hogy akárcsak a lángot, a békét is embertől emberig kell továbbítani. Az otthonokban fénylő „Betlehemi láng” összeköti a családokat, tompítja a rohanást, segít a várakozásban és megteremti a legszebb ünnepünk hangulatát.