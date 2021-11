Vidéken is nőtt az oltás iránti igény Hargita megyében, de az átoltottság még elmarad a városokétól

A Hargita megyei lakosság körében meghaladta a 25 százalékot azoknak az aránya, akik már megkapták a koronavírus elleni védőoltás első adagját. Az utóbbi időben vidéken is nőtt ez az arány, de nem ért még a városokban mért ráta közelébe. Korcsoport szerinti megoszlásban a 65-74 éves korosztályban a legmagasabb az immunizáltak aránya.

Hargita megyében a lakosság 25,69 százaléka kapta meg az oltásnak legalább az első adagját • Fotó: Beliczay László

Amint arról Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság tájékoztatta lapunkat, az utóbbi időben megnőtt az oltás iránti igény vidéken is,

A helyszíni oltási akciók megszervezése az oltóközpontok leterheltségétől is függ, ugyanis az azokban dolgozó váltószemélyzet jár vidékre oltani, valamint az ágyhoz kötött vagy mozgáskorlátozott oltásigénylőkhöz is, amikor nélkülözhetők a központokban.

nőtt ugyan a községekben is ez az arány az utóbbi időszakban, de nem ért még a városokban mért ráta közelébe.

A 70-74 éves korosztály körében ez az arány 44,43, illetve 43,7 százalékos. Az első, illetve teljes adag közti kis különbségekből az is látszik, hogy ezek a korcsoportok korábban kezdtek oltakozni – az átoltottsági ráta is ezekben a korcsoportok esetében nőtt leginkább. A 18-19 éves fiataloknak a 20,45 százaléka van már beoltva legalább az első oltásadaggal, mindkét adagot – illetve a Johnson & Johnson esetében az egyetlen teljes adagot – a 18,97 százalékuk kapta meg.

Hargita megyében már hónapokkal ezelőtt is Borszéken volt a legmagasabb az átoltottsági arány – tavasz végén országos viszonylatban is második helyen állt a település –, ott október végére a lakosság 48,72 százaléka már megkapta legalább az első oltást, a teljes adagot pedig a 46,84 százalékuk.

Fertőzési ráta a nagyobb városokban

A megye nagyobb települései közül – ahol néhány új igazolt fertőzés vagy gyógyulás még nem eredményez nagy változást a statisztikában –

Maroshévízen a legmagasabb, mintegy 11 ezrelékes a fertőzési ráta. A megyeközpont, azaz Csíkszereda esetében ez az érték 7,65 ezrelék, Székelyudvarhelyen 6,25, Gyergyószentmiklóson pedig 6,55.

A megye északi részében gyakoribbak a magasabb fertőzési rátájú települések. Ez ugyan nem általánosság, hiszen ellenpélda is van rá, de van néhány olyan község is a megyében – a Kászonok, Gyimesek térségében –, ahol viszonylag alacsony az átoltottság, de egyes falvakban a fertőzési ráta is.

Erre az életmódbeli különbségek adnak magyarázatot – tudtuk meg Tar Gyöngyitől –, ezeken a rurális településeken viszonylag elzártan élnek az emberek, egyéni gazdaságokat működtetnek,

a társas érintkezések száma alacsony, ezért ezekben a közösségekben nehezebben terjed a vírus, járványügyi szempontból egyáltalán nem hasonlíthatók össze a jóval zsúfoltabb városi környezettel.

A Kászonokban jelenleg állandó háziorvosi ellátás sincs, ugyanis a település egyik orvosa életét vesztette a koronavírus következtében, a másik háziorvos pedig nyugdíjba vonult, jelenleg egy kijáró háziorvos próbálja biztosítani a község egészségügyi alapellátásával járó feladatokat.

HIRDETÉS

Hargita megyében egyébként még nem tetőzött a járvány negyedik hulláma,

noha az utóbbi napokban lassult a vírus terjedése, és csökkent az új esetek száma, de a fertőzési ráta, ha lassabb ütemben is, de még növekszik.

Ennek a lassulásnak az országszerte bevezetett korlátozások és a két hetes kényszervakáció az oka, mondta Tar Gyöngyi, utóbbival kapcsolatban megjegyezve, hogy aggódva várják az iskolák újranyitását az emelkedő esetszámoktól tartva.