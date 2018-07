Vidéken építkezés helyett az üres házakat kellene megtölteni

Gyergyószéken házépítésre kevesebb az igény, sok viszont a lakatlan ingatlan • Fotó: Pinti Attila

Gyergyószéken is van példa hasonló kezdeményezésre. Borszék projektje ugyancsak tíz éve indult, a fürdőváros polgármestere, Mik József sikerekről számolt be.

A programra azok a 18 és 35 év közöttiek jelentkezhettek, akik Sepsiszentgyörgyről származtak el, és haza szerettek volna költözni, de azok a fiatalok is, akik a városban élnek, ám nincs még saját telkük. A pályázók átlagéletkora 29 év, a bírálóbizottság a családi állapotot, az eltartott családtagok számát és az iskolai végzettséget is figyelembe vette.

Egybecsengő választ kaptunk a gyergyószéki községek vezetőitől arra a kérdésünkre, hogy miként segítik a hazatérni szándékozókat. Egyed József, Gyergyóújfalu polgármestere elmondta, ha igény lenne erre, a szándékon nem múlna, de

ház bőséggel van, lenne, ahová hazatérjenek az elszármazottak.

Egyébként aki Tekerőpatakon, Kilyénfalván, Újfaluban házhelyet akar vásárolni, a térségben a legolcsóbban kapja meg. „Lehet, hogy városi környezetben jó dolog területet ajánlani fel, de nálunk a házak fele lakatlan. Ám ha bárkit is ez ösztönözne hazatérésre, tudunk adni telket is” – nyilatkozta a polgármester.

Nálunk mindenkinek megvan a földje és az épülete. Ha jönnének haza, itt áll az ötszáznál több ház, amit itt hagytak, nincs szükség építkezéshez területre

– válaszolta a feltett kérdésre Laczkó-Albert Elemér, Gyergyóremete polgármestere. Hozzátette: aki a községbe hazatér és építkezni akar, annak mindenképp segít az önkormányzat, például az ügyintézés egyszerűsítésében.

A sepsiszentgyörgyi projektet pozitív példának tartja Gyergyószentmiklós polgármestere. Nagy Zoltán szerint az önkormányzat is tárgyalt már hasonló kezdeményezésről. Náluk viszont akadály az építkezési területek hiánya.

Gyergyószentmiklós jelenleg nem rendelkezik a célnak megfelelő területtel, de telekvásárláson gondolkodunk. A középtávú céljaink között mindenképpen szerepel ifjúsági negyed kialakítása önkormányzati területen

– összegezte a városvezető elképzelését Fórika Krisztina sajtószóvivő.

A tavalyi városnapokra szervezett Világvándor, az elszármazottak találkozója nagy sikernek örvendett. Gyergyószentmiklósra hazatértek tengeren túlról is, volt örömzenélés és ígéretek hangzottak el: megtalálják a módját, hogy hazaköltözzenek. A muzsikusok között volt Gáspár Zoltán is, aki Illinois államból látogatott haza. Mint mondta, szíve hazahúzza, két gyermekét magyarul tanítja, és igyekszik minél többször hazalátogatni családjával. Jelenleg is itthon tartózkodik, két hónapra érkezett gyermekeivel. „A hazaköltözés nagyon szép álom, és ha valósággá válna, még jobb lenne. Mindkét gyermekem beszél már magyarul, és jó lenne évente sok időt itthon tölteni.” Gáspi azt is megfogalmazta, mi jelentene számára segítséget: „Van egy családi házunk a Budai Nagy Antal utcában. Ha azt fel tudnánk újítani, egyre többet jönnénk haza” – mondta abban reménykedve, hogy talán egyszer itthon is maradhatna családjával együtt.

Úgy tűnik tehát, hogy Gyergyószentmiklós átmenetet képez vidék és város között. Telek is kellene, miközben üres házak is vannak, így felújításhoz is jól jönne a segítség.