Vibe: City Edition – három nap alatt 17 ezer ember bulizott a marosvásárhelyi várban

• Fotó: Vibe City Edition

„A City Edition különkiadással készítettük elő a jövő évi fesztivált, ami a 2020-ról elhalasztott kiadás pótlása lesz. Azok, akik akkor jegyet vettek, a 2022-esre is bejöhetnek majd. A VIBE: The City Editiont pedig azért szerveztük, mert úgy gondoltuk, hogy az erdélyi fiatalok szeretnének végre, másfél év pandémia után újra itthon elmenni a legjobb magyarországi zenekarok koncertjeire. Így is lett, nagyon sokan kilátogattak a várba.