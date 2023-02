Vetélkedőfelhívás háromszéki 5–8. osztályos diákoknak

A csernátoni Haszmann Pál Múzeum és a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár idén is meghirdeti kreativitási és műveltségi vetélkedőjét háromszéki 5–8. osztályos diákoknak, Az ismeretlen ismerős: Petőfi Sándor címmel, ezúttal a Petőfi-emlékévhez kapcsolódva, a kétszáz éve született költő alakját állítva a középpontba.

A vetélkedőre a szervezők háromfős csapatok jelentkezését várják március 19-ig, a biblio@kmkt.ro címen. A jelentkezőknek egy kevésbé ismert Petőfi-verset kell beküldeniük, amelyről úgy érzik, ma is aktuális, vagy hozzájuk is szól a mondanivalója, üzenete. Legtöbb egy oldal terjedelemben kell leírni, szemléletesen, meggyőzően, hogy miért azt a szöveget választották, ugyanakkor szabadon választott technikával (rajz, festmény, fotó és grafika kombinációja, kollázs stb.) egy olyan, A4-es méretű illusztrációt is szükséges készíteni a vershez, amely szerintük tükrözi annak tartalmi-hangulati lényegét, jellemző rá.

Mind a szöveges megoldást (a verset és az indoklást ugyanabban a word-dokumentumban), mind a jó minőségben lefotózott vagy beszkennelt illusztrációt küldjék el csatolmányként a fenti e-mail-címre, a levél tárgy rovatában feltüntetve: Petőfi-vetélkedő 2023. A levélben szerepelnie kell a csapattagok és az őket segítő pedagógus/kapcsolattartó személy nevének, elérhetőségénék, az iskola nevének, elérhetőségének (telefonszám, e-mail-cím).

A feladatot legjobban teljesítő csapatok továbbjutnak a vetélkedő második fordulójába, melyet március 27. és április 16. között rendeznek meg.