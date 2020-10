Veszettség ellen oltják a kutyákat Gyergyószentmiklóson

Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

Igyekeznek megkönnyíteni az állattartók dolgát, és házról házra járva adják be a vakcinát az állatoknak, és amelyik nem rendelkezik azonosító chippel, egyúttal azt is megkapja – ismertette Gáll József körzeti állatorvos. Ugyanakkor a kutyák, macskák veszettség elleni oltását a Nicolae Bălcescu utcában található körzeti állatorvosi rendelőben is elvégzik, előzetes telefonos bejelentkezés vagy egyeztetés is lehetséges a 0266-361-623-as telefonszámon.

A veszettség elleni oltás minden évben kötelező, törvény írja elő, ezért aki ezt elmulasztja beadatni a házi kedvencének, büntetésre számíthat. A büntetés több száz lej is lehet, attól függően, hogy a kutya mikor volt utoljára beoltva, illetve miért maradt el a kötelező vakcina beadatása. Gyergyószentmiklóson több mint ezer kutyát tartanak számon, ezek egy részét tömbházakban, többségük pedig magánházaknál tartják.

Igyekeznek a kóbor kutyákat is befogni, hogy mind kevesebb gazdátlan és esetlegesen veszélyes állat legyen az utcákon – hangsúlyozta Gáll József. A befogott kóbor ebeket a kutyamenhelyre szállítják, beoltják, ivartalanítják, azonosítóval látják el. Ezt követően örökbe is lehet fogadni ezeket az állatokat.