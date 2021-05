Vérszirom – iskolába megy a színház

Újból tantermi előadás részesei lehetnek a székelyudvarhelyi diákok: a Tomcsa Sándor Színház társulata már több éve folytat színházi nevelési programot, a járványügyi szabályok enyhülésével most ismét nem csak a város megy a színházba, hanem a színház is kimozdul az intézmény falai közül.

Kihasználja a lazításokat a színház, hétfőn székelyudvarhelyi iskolákban mutatják be az új előadást • Fotó: Beliczay László

A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház az Emberi Erőforrások Minisztériuma által finanszírozott, 2019-ben lezajlott szakmai tapasztalatszerzés alkalmával alakított ki partnerséget a budapesti Nyitott Kör nevű színházi neveléssel foglalkozó módszertani műhellyel: akkor Székelyudvarhely több iskolájába is elvitték az osztálytermi előadásokat. A visszajelzések pedig a nevelési program létjogosulságát igazolták.

A hétfőn, május 17-én bemutatandó Vérszirom című előadás is egy ilyen produkció, amelynek premierjét azonban a járványhelyzet miatt többször újra kellett tervezni. Hogyan hat ránk a környezetünk, egy közösség, vagy akár egyetlen ember – az egészen apró és jelentéktelen dolgoktól a nagy, akár sorsfordító eseményekig, ezekre a kérdésekre keresi a választ a Vérszirom című produkció, árulta el Meszlényi-Bodnár Zoltán, a Nyitott Kör vezetője és a bemutatásra kerülő produkció rendezője. Hozzátette: az osztálytermi előadás egy olyan performansz, amelyben a színészek a diákokkal együtt hozzák létre a jeleneteket.

Interaktív, nagy mértékben az improvizációra alapozó produkcióról van szó, éppen ezért egy-egy előadás között nagy éltérések lehetnek attól függően, hogy éppen milyen közösségben játsszák azt.

Ennél fogva a próbafolyamat is izgalmas és rendhagyó, osztotta meg Szabó Janka dramaturg, aki szerint a szöveg „gördülékenyen, mintegy magától kialakult”. A darab forgatókönyve tehát nem kötött, tette hozzá a rendező: csupán a cselekmények rögzítettek, a szöveg az egyfolytában változó. „A próbák során valós személyiségeket hozunk létre, így a színészek ezen karakterek mentén fognak viselkedni a produkció során” – magyarázta Meszlényi-Bodnár Zoltán. Érdekesség, hogy így az egyes előadások után, a diákok visszajelzései alapján a karakterek maguk is egyre kerekebb, sokoldalúbb személyiségekké alakulnak. A tervek szerint a produkciót háromszor játsszák ebben az évadban, ősztől pedig – az osztályfőnökök kérésére – több iskolába is elviszik.

A 2020-2021-es évad hátralevő része továbbra is a járványhelyzettől és az ehhez kapcsoló szabályoktól függ: a színház vezetősége úgy tervezi, hogy a már többször halasztott, Vihar című produkciót május 22-én mutatják be, illetve Az öreg király hagyatéka című bábjátékot Székelykeresztúrra és Farkaslakára is elviszik. A nyár elejére még két másik produkció próbafolyamatának a kezdete van betervezve.