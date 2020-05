Véradás óvintézkedések mellett

Míg a koronavírus-járvány kezdetén, az alaposan lecsökkent műtétei beavatkozások miatt minimálisra csökkent a vérközpontok tevékenysége, most újra arra kérik az önkénteseket, hogy jöjjenek és segítsenek a bajban lévő embertársaikon. Hargita megyében újrakezdődött a kiszállás is.

Várják az önkénteseket a székelyföldi vérközpontokba • Fotó: Haáz Vince

A Maros Megyei Vérközpont sajtószóvivője, Marinela Lazăr érdeklődésünkre elmondta, hogy újra szükségük van véradókra, hiszen fokozatosan újraindultak a sebészeti beavatkozások, a járvány idején pedig jelentősen lecsökkent a vérkészítmények száma.

Mint megtudtuk, vért csak azok adhatnak, akik

az elmúlt 28 napban nem voltak külföldön;

nem kerültek kapcsolatba koronavírussal fertőzött személlyel;

egészségesek, azaz nincsenek megfázásra utaló tüneteik, nem köhögnek, nincs hőemelkedésük.

Nem adhatnak vért azok az egészségügyben dolgozók, akik koronavírussal fertőzött betegeket kezelnek. Bizonyos óvintézkedések mellett lehet belépni a vérközpontba, egy egyszer használatos védőpapucsot kell a cipőre húzni, kezet kell fertőtleníteni, maszkot viselni. A váróteremben is az eddiginél kevesebb személyt engednek be, és a véradó szobában is csak minden második ágyat töltik be.

Az önkénteseknek az eddigi szokásos iratok mellett egy újat is ki kell töltsenek, saját felelősségre, ami az elmúlt 28 napos utazásra és a fertőzött beteggel való érintkezésre, találkozásra vonatkozik.

Mindenkit arra kérünk, hogy legyen őszinte, ne hallgasson el semmilyen fontos információt, amikor utazásáról, egészségéről, kapcsolatairól nyilatkozik

– hangsúlyozta Marinela Lazăr, aki hozzátette, hogy előzetesen is be lehet jelenetezni telefonon a vérközpontba a 0365-455030-as vagy a 0365-455031-es telefonszámokon, de ez nem kötelező.

Kiszállások Hargita megyében

Hargita megyében a vérközpont munkatársai újrakezdték kiszállásokat is, kedden például Székelyudvarhelyen fogadják az önkéntes véradókat. Mint a Székelyhonnak a Hargita Megyei Vérközpont igazgatója, Kopacz Ildikó elmondta, egy ideig szünetelt, majd nagyon lecsökkent a tevékenységük, ezért a vérkészítmények fogyóban vannak, így újra kiszállnak a megye városaiban, ahogy a járvány előtt is.

„Jól bevett szokás, hogy megyeszerte több helyre kiszállunk és ott, helyben adhatnak vért az önkéntesek. Ezt most, megfelelő óvintézkedésekkel újraindítottuk, de egyelőre csak a nagyobb városokba szállunk ki. A vérkészítményekre szükség van, a véradóknak azonban tudniuk kell, hogy csak akkor jöhetnek, ha egészségesek, nincsenek megfázásra vagy más betegségre utaló tüneteik. Ezenkívül a koronavírussal kapcsolatos kérdésekre is válaszolniuk kell. Bízunk abban, hogy jönnek vért adni, hogy elegendő készletünk legyen, és a kórházak kéréseit teljesíteni tudjuk” – hangsúlyozta a vérközpont igazgatója.

A Hargita Megyei Vérközpont telefonszáma, ahol érdeklődni lehet a véradásról és a kiszállások időpontjáról: 0366-401521.