Vendéglátás járványidőben: sikeres példák is vannak

Egyszer kint, máskor bent. Az elmúlt évben gyorsan és gyakran változó szabályokhoz kellett alkalmazkodniuk a vendéglátósoknak. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Fontos nagyon pontosan beazonosítani a vállalkozás célját és célközönségét, illetve hangsúlyt fektetni a személyzet képzésére – ezeket tartják a siker legfontosabb elemeinek a lapunk által megkérdezett vendéglátásban vállalkozók. Ezúttal olyan lokálok vezetőit kérdeztük, akik a válságot megjósoló gazdasági elemzések ellenére az elmúlt időszakban indítottak vállalkozást.

Sok múlik az alkalmazottakon

Zsigmond István és társa előbb Marosvásárhelyen indított helyi kávépörköldét, majd kávézót, a bővítés ötlete azonban már ekkor megvolt. „Arra már nem számítottunk, hogy a március eleji csíkszeredai nyitás után néhány héttel az egész országot lezárják” – vallotta meg a vállalkozó. A kávét, gourmet (inyenc) fogásokat és koktélokat is kínáló lokál azonban így is életben maradt, ez részben a szakképzett munkaközösségnek köszönhető, állítja a vállalkozó, megjegyezve azonban, a tulajdonosoknak is rugalmasnak kell lenniük. Megtudtuk például:

a vállalkozás vásárhelyi lokáljában például a legválságosabb időszakban az alkalmazottak kényszerszabadságon voltak, és a két tulajdonos állt be a pult mögé.

„Nem volt könnyű időszak, ezt el kell ismerni. De meghátrálni sem akartunk. Habár nem mondhatjuk, hogy ez volt a hely legsikeresebb éve, de túléltünk és stabil vendégbázist építettünk” – tette hozzá.

A fiatal vállalkozó szerint rendkívül fontos a megfelelő marketing és a közösségépítés, főként az olyan, ami újszerű és dinamikus. „Vásárhelyen például egy helyi IT-céggel fogtunk össze: ők háromszáz kávé árát fizették ki, mi pedig kiszállítottuk azt a frontvonalban dolgozó egészségügyi személyzetnek” – hozta fel példaként Zsigmond István. A pörkölde specialitásait egyébként azóta már Székelyudvarhelyen is forgalmazzák, de a vállalkozás idén tovább építkezik, és két másik városban is lokálokat nyitnak.

Változni, változtatni, ha kell

Hasonlóan dinamikusan fejlődik Vinczellér Árpád vállalkozása is Székelyudvarhelyen, annak ellenére, hogy

azt jósolták, rossz lóra tett, amikor a világjárvány kellős közepén nyitott lokált.

„A járvány és a korlátozások közepén nyitottunk meg tavaly június 10-én. Már az előző évben szerződést kötöttünk egy, a városközpontban lévő ingatlan bérlésére, de akkor – 2019 végén – még csak messzi rémhírnek tűnt a koronavírus-járvány” – elevenítette fel a fiatal vállalkozó. Habár a járvány 2020 nyarára sem csillapodott a márciusban megbecsült mértékben, Vinczellér úgy döntött, kitart elképzelése mellett és megnyit.

Kell egy jó csapat, természetesen, de fontos az is, hogy olyant hozz a piacra, ami még nincsen

– hangsúlyozta. A vállalkozást néhány hónap után új helyszínnel bővítették, a helyzetet azonban a kényszer szülte, tudtuk meg. „Leülni és beltéren fogyasztani nem lehetett, a kis helyiségbe is egyszerre csak kevesen tartózkodhattak, így

kitaláltuk, hogy nyitunk egy utcára néző ablakot, ahol csak elvitelre kínáljuk a termékeket”

– fejtette ki a vállalkozó, megjegyezve, az elmúlt időszak legfontosabb tanulsága, hogy a vállalkozásoknak nagyon dinamikusan és rugalmasan kell reagálniuk minden helyzetre, egyébként veszélybe kerül a fennmaradásuk.

A székelyudvarhelyi vállalkozás egyébként még mindig nem torpant meg,

a héten jelentették be a közösségi oldalukon, hogy néhány héten belül egy újabb helyszínen, nagyobb felületen is nyitni fognak.

Újat kell hozni a piacra

Daray Erzsébet könyves kávézót nyit hamarosan Marosvásárhely belvárosában, ám a vállalkozás ennél sokkal több. „Családi vállalkozásként képzeltük el a helyet, amelynek azonban szociális jellege is van, ugyanis két vulnerábilis (sebezhető) kategóriába tartozó személyt, egy értelmi sérült lányt és egy gyermekotthonban nevelkedett roma fiút fogunk alkalmazni” – magyarázta. Az induló tőkét pályázati összeggel egészítették ki, bár azt, hogy a kérésüket kedvezően bírálták el, a járvány kellős közepén tudták meg.

Járvány ide vagy oda, de ezt az álmunkat, hogy könyves kávézót működtessünk, mindenképpen szeretnénk megvalósítani.

„Különösen fontos ügy ez nekünk, hiszen az egyik érintett személy tulajdonképpen a nagylányunk. Nagyon erős tehát a személyes motivációnk is, hogy számára védett munkahelyet biztosítsunk, illetve szeretnénk minél szélesebb körben népszerűsíteni ezt a lehetőséget” – magyarázta Daray Erzsébet.

A szociális jelleg mellett azonban a vállalkozásnak működnie is kell, ezért a Marosvásárhelyen még hiánycikknek számító könyves kávézó forma mellett döntöttek. „Azzal, hogy a könyveket, a kultúrát kombináljuk a kávéval, egyedi szolgáltatást kínálunk, és bízunk benne, hogy fel fogjuk kelteni a vendégek érdeklődését” – summázott a vállalkozó.