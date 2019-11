Venczel Józsefre emlékeztek a nevét viselő szakközépiskola diákjai

Venczel József születésének 106. évfordulója alkalmából november 4-én több helyszínen is megemlékeztek a társadalomkutatóról a nevét viselő csíkszeredai szakközépiskola diákjai.

• Fotó: Gábos Albin

a csíkszeredai születésű szociológus, falukutató a korszak hagyományos pedagógiai felfogásával szemben azt vallotta, hogy nem elég az egyszerű ismeretközlés, hanem a fiatalok személyiségének fejlesztésére, lelki és erkölcsi nevelésére is törekedni kell.

Márton Zsuzsa, az iskola tanulója kiemelte, a minden évben megünnepelt évforduló kiváló lehetőség a tanintézet diákjai számára, hogy megismerjék és tovább gyarapítsák Venczel József életéről és munkásságáról szóló ismereteiket. A diáklány arról is beszélt, hogy

Emellett a szakoktatást is kiemelten fontosnak tartotta, mert úgy hitte, ennek minősége teszi lehetővé a megélhetést és a székely nép megmaradását a régióban. A központi ünnepség és a saját tanintézetükben tartott műsor mellett a Márton Áron Főgimnáziumban elhelyezett Venczel emlékplakettnél is koszorúkat helyeztek el a diákok, illetve vetélkedőkön vettek részt, filmeket tekintettek meg és a Venczel József utcában található ifjúsági parkban szemetet is gyűjtöttek.