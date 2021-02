Vegyes házasságok Romániában: hányan választják a magyar közoktatást?

Románia szinten a magyar–román vegyes házasságokból született gyerekek mintegy egyharmadát vallják hivatalosan magyar etnikumúnak szüleik, a többit románként jegyeztetik be. Alig két héttel az iskolai beiratkozások kezdete előtt arra voltunk kíváncsiak, milyen arányban választják a vegyes házasságban élő szülők a magyar tagozatot kétnyelvű gyerekeik számára. De ami talán a számoknál is fontosabb, mi motiválja őket döntéseikben?

1989 előtt a vegyes házasságban született gyerekek 18-20 százaléka került magyar oktatásba, ma mintegy 25-30 százalék közötti ez az arány • Fotó: Gecse Noémi

A legtöbb erdélyi családban nem is kérdés, hogy az iskola melyik tagozatára íratják be a hat év körüli gyerekeket, ám az iskolaválasztás már nem olyan egyértelmű a román–magyar vegyes házasságban élők esetében. Sok függ attól is, hogy a pár milyen etnikumhoz tartozónak vallja gyerekét az anyakönyvvezető előtt.

Számít, hogy az ország melyik megyéjében élnek, hiszen nagy a különbség a szórványmegyékben, illetve ott, ahol a tömbmagyarság él. Kiss Tamás és Barna Gergő szociológusok Erdélyi magyar népesedés a XXI. század első évtizedében című, 2011-es népszámlálási tanulmányából kiderül, Székelyföldön 4,3 százalék a vegyes házasságot kötők aránya, Dél-Erdélyben ez 44,2 százalék, a Bánságban pedig meghaladja az 50 százalékot is. A tanulmány szerint 2002-ben Romániában összességében a vegyes családok csupán 32,3 százalékában regisztrálták a gyermekeket magyar nemzetiségűként, Maros megyében a vegyes párok 35,6 százaléka jegyeztette magyarnak gyerekét. A magyar többségű székelyföldi megyékben – Hargita és Kovászna – az etnikai szocializáció kiegyenlítettebb, vagyis a gyermekek mintegy felét regisztrálták magyarként, illetve románként. Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatásügyekért felelős ügyvezető alelnöke fontos tényre világított rá:

minél nagyobb a magyarság aránya az illető megyében, annál nagyobb arányban jelölik magyarnak a gyereket, és minél kisebb a magyarság aránya, annál inkább átlag alatti arányban jegyzik be magyarként a gyereket.

Csak becslések vannak

Konkrét országos adatok nincsenek arról, hogy a vegyes házasságból származó gyerekeket milyen arányban íratják magyar tagozatra szüleik, hiszen ahhoz számos adatot kellene összekapcsolni: van külön adat arról, hogy kik vannak vegyes házasságban, kiknek vannak gyerekeik, és milyen iskolába járatják, de bonyolítja a helyzetet az, hogy van, aki román óvodába járatja, majd áttér magyar iskolára, vagy csak bizonyos osztályokat jár magyar tagozaton a gyerek. Az RMDSZ oktatásügyekért felelős osztályának becslései szerint a magyar iskolát választó vegyes házasságú szülők aránya úgy 25-30 százalék között mozog, ebben benne vannak azok is, akik részlegesen vagy bizonyos időszakokra, vagy a tanulmányok egészére magyar tagozatra íratják gyerekeiket.

HIRDETÉS

Ez az arány növekedett az elmúlt 30 évben, hiszen 1989 előtt a vegyes házasságból jövő gyerekek mindössze 18-20 százaléka került magyar oktatásba. Székelyföldön feltételezhetően nagyobb ez az arány, abból kiindulva, hogy a vegyes házasságból származó gyerekek 40-50 százalékát magyarnak jegyzik itt be már születésükkor – tájékoztatott Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatásügyekben jártas szakembere. Mint elmondta, országosan 32-33 százalék körül mozog a vegyes házasságokból származó magyarnak vallott gyerekek száma, és ez egy nagyon pontos adat, mert amikor a gyerek megszületik, az anyakönyvi kivonat intézésekor a formanyomtatványon meg lehet jelölni a gyerek etnikumát.

Egyezség alapján

Számos kétnyelvű családban döntenek úgy, hogy a gyerekek egy ideig magyar, majd román oktatásban részesülnek. Ilyen döntés született a marosvásárhelyi Gherman Délia családjában is, akinek a gyereke most ötödik osztályos a román tannyelvű Alexandru Papiu Ilarian Főgimnáziumban, de előtte magyar tagozatra járt a Bernády György Általános Iskolába.

Így volt az egyezség a férjemmel esküvő előtt, hogy a gyerek ötödiktől átmegy román tagozatra. Tiszteletben tartjuk egymás kultúráját, és betartjuk az ígéreteinket

– osztotta meg a Székelyhonnal döntésük okát Gherman Délia.

Az anyanyelv nem hiába anyanyelv

Curticăpean Réka marosvásárhelyi óvónő szintén vegyes házasságban él, és mindkét gyereküket magyar iskolába íratták, egyszerű oknál fogva: a kezdetektől mindkét nyelven beszélnek a gyerekekkel, és számukra az a természetes, hogy mindkét nyelven helyesen beszéljenek és írjanak a lányok. „Azért döntöttünk így, mert szerintem nem hiába hívják anyanyelvnek az anyanyelvet. Ez a természetes, amit minden gyereknek ismernie kell, helyesen beszélnie és írnia elsősorban, és aztán jöhet a többi. Ez az alap. Románul tanulnak a magyar tagozaton is, de fordítva nem. Ugyanakkor többet veszített volna, mint amennyit esetleg nyert volna. Gondolok itt a gazdag népi gyerekjáték-, népdal-, népmesegyűjteményre, amiről lemaradtak volna, ha román tagozatra járnak óvodába” – fogalmazta meg véleményét a marosvásárhelyi édesanya.