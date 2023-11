Véget vetnek a háztáji sertéshús-forgalmazásnak?

Így lényegében nem lesz kifizetődő a saját fogyasztásra szánt sertések mellett egy-két, eladásra szánt példányt is felnevelni a karácsonyi időszakra, és a kisvágóhidak sem tudják majd felvásárolni ezeket,

„Minden faluban van egy-két gazda, aki kocákat tart, és az emberek tőlük veszik a malacokat. Eddig is voltak, csak nem voltak engedélyezettek. Ezekkel kell mi szóba álljunk, és megértessük velük, hogy

ha ebből akarnak megélni, akkor valamilyen formában jegyeztessék be magukat,

Azok a sertéstartó gazdák, akik a jövőben értékesíteni is szeretnék az állataikat, be kell jegyeztessék gazdaságukat az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóságnál (ANSVSA). Ehhez

Ezeknek a gazdáknak az állatai fülszámozva voltak, majd az állatorvostól kiváltották a „mozgatáshoz” szükséges dokumentumot, így tudták értékesíteni állataikat. „Volt is mozgás, de ez egyirányúvá válik” – fűzte hozzá a szakhatóság igazgatója.

– például egyéni vagy családi vállalkozással –, de a szakhatóságnál már dolgoznak azon a szabályozáson, ami lehetővé teszi a természetes személyek számára is a bejegyeztetést.

A bejegyeztetést egy kérés benyújtásával kezdeményezhetik a gazdák a szakhatóságnál. „A szakembereink felmérik a gazdaságot, amely a minimális biológiai biztonsági előírásoknak meg kell feleljen. Éspedig:

az ólban csak sertéseket lehet tartani,

be kell legyen kerítve úgy, hogy oda kintről állatok ne tudjanak bejutni – mint amilyen a székely portán a hátsó udvar.

Az ólhoz el kell legyen vezetve a víz, egy kis helyiségbe, ahol a gazda megmoshatja a kezét és megtisztíthatja lábbelijét, és ahol tárolhatja a ruhát, például azt a köpenyt, amiben dolgozik a sertésekkel”

– sorolta fel a minimálisan betartandó feltételeket István Róbert, arra is kitérve, hogy az egyéni és családi vállalkozások tevékenységi kódjai közt szerepelnie kell a sertéstartásra vonatkozó CAEN-kódnak. Minél nagyobb a gazdaság, annál szigorúbb feltételeknek kell megfeleljen: a szabadon tartott ősfajtákat tenyésztő farmokat például dupla kerítéssel kell körülhatárolni.

„Már tárgyaltunk azokkal a gazdákkal, és már megkezdtük a farmok felértékelését, amelyek be vannak jegyeztetve nálunk. Nagy, engedélyezett farm nincs a megyében, de már folyamatban van kettő létrehozása. A bejegyeztetett farmok működtetőivel már szóba álltunk, kettő esetében már a helyszínen is jártunk és a többihez is kimegyünk.