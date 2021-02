Véget ért a karantén az Erőss Zsolt Arénában

Továbbra is kérdéses annak a 126 személynek az elhelyezése, akik a január eleji, csíksomlyói tűzvészben vesztették el otthonaikat. Ami biztos, hogy továbbra az Erőss Zsolt Arénában fogják tölteni mindennapjaikat a károsultak.

Lejárt a karantén, ismét kijárhatnak a sportcsarnok ideiglenes lakói • Fotó: Veres Nándor

Megkeresésünkre Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere elmondta, február 16-án lejárt az egy pozitív koronavírus eset miatt előírt hatósági karantén az Erőss Zsolt Arénában.

Mivel még mindig nem tudjuk pontosan, hogy a Bukarestből igényelt, ideiglenes lakhatásra alkalmas konténereket hova is tudnánk elhelyezni, továbbra is fenntartjuk az álláspontot, miszerint ne szállítsák le a hivatalos szervek azokat. Ezt jeleztük nekik is

– egyértelműsítette, hozzátéve, továbbra is keresik a a megfelelő megoldásokat az elhelyezés kapcsán. Jelezte, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatósággal (DSP) történt egyeztetés nyomán

járványtanilag nem indokolt a sportlétesítményben elszállásolt személyes újratesztelése a karantén után közvetlenül, hiszen két hétig nem hagyhatták el a kijelölt területet.

A január 7-én este egy túlhevült kályha miatt keletkezett tűzvészben a csíksomlyói romatelepen húsz ház vált a lángok martalékává, akkor az ott lakók közül 252 személyt ideiglenesen az Erőss Zsolt Arénában helyeztek el a helyi hatóságok. Azóta 138-an visszaköltöztek a telepre az épen maradt házakba, vagy befogadókhoz; több mint 120 személy maradt az Erőss Zsolt Arénában, az ő elhelyezésükről a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.