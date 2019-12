A taxis élet sötét oldala

• Fotó: Pinti Attila

nem sokat tehetnek az esetleges támadások ellen, sőt akkor is tehetetlenek, ha valaki nem fizeti ki a fuvardíjat.

Nemrég számoltunk be arról, hogy egy csíkszeredai taxisofőrt megfenyegettek és megpróbáltak kirabolni , kést szegezve a torkának. Mindez december elején történt miután a vasútállomástól Csíkszentimréig szállította ügyfeleit. Végül a rablási kísérlet gyanúsítottját elkapták a rendőrök, és eljárást indítottak ellene, a férfi szabadlábon védekezhet.

– mondta. Hozzátette, akadtak olyanok is, akik „cirkuszoltak”, nem értették meg, miért kell kifizetniük a Csíkszeredából Csíkkozmásig tartó utat is, amikor ők csak Csíkkozmásról Csíkszentmártonig használták a taxit, de arra nem gondolnak, hogy Csíkkozmásig valahogy el kell jutni, ami plusz üzemanyagot jelent a sofőrnek.

Éjszakai fuvarokat is vállal Rancz Róbert, aki megkeresésünkre elmondta, leggyakrabban az ittasokkal van baj, mert – mint fogalmazott – sokat „nyűgölnek”, és az is előfordult, hogy egyesek nem akarták kifizetni a fuvart.

– mondta. Hozzátette, olyan esete is volt már, hogy az ügyfélnek nem volt elég pénze, csak egy részét tudta kifizetni az útnak. „Ebben az esetben korrektebb lett volna, ha előre megmondja, mi a helyzet” – jegyezte meg.

„Ha hosszú útra kérik a taxit, jobb, ha előre elkéri az ember a fuvardíjat” – mondta. Hozzátette, jó emberismerőnek is kell lennie a taxisnak ahhoz, hogy tudja, mire számítson ügyfelétől. „Tavaly történt, hogy egy diplomatatáskás úriember Tulceára akarta vitetni magát, s már Csíktaplocán jártunk, amikor kiderült, hogy nincs nála pénz, csak a célállomásnál fizetne, ezért megfordultam, nem vállaltam a hosszú utat, csak akkor, ha a fuvardíj legalább 70–80 százalékát fizette volna”– mesélte. Úgy véli,

– tette hozzá. Rancz szerint úgy lehet a legjobban védekezni, hogy megpróbál a kliens „nyelvén” beszélni. „Amikor beül az autóba, már látod az emberen, hogy milyen. Kicsit pszichológusnak kell lenni” – magyarázta. Ugyanakkor azokat az övezeteket is kerülik, ahonnan tapasztalataik szerint várhatóan nem fizetik ki a fuvart, így nem szívesen vállalnak utat például a Tavasz és a Somlyó utcába.

Egyfajta szűrőrendszer a diszpécserszolgálat

A taxiszolgáltatásokat a 2003-ból származó, utólag módosított 38-as számú törvény szabályozza – válaszolta érdeklődésünkre Keresztes Izabella, a Millennium taxitársaság cégvezetője. Hozzátette, ebben a jogszabályban az áll, hogy

minden utast kötelesek elszállítani, kivéve azokat, akik nagyon ittas állapotban vannak, illetve konfliktust generálnak.

„A diszpécserszolgálati központ egyfajta szűrőként működik, biztonságosabb így, mert valamilyen szinten visszakövethetők a hívások. Arra is figyelünk, hogy ha nagyon ittas állapotban van a hívó vagy nagyon kötekedik a központossal, akkor oda valószínűleg nem küldünk autót” – magyarázta. Arra a kérdésre, hogy általában milyen problémákkal szembesülnek a taxisok, elmondta,

az egyik leggyakoribb eset, hogy hosszú út után nem fizetik ki a fuvart.

Megtörtént néhányszor az is, hogy ellopták a taxis pénztárcáját, illetve hogy városon kívülre hívták a taxit, de végül nem várták meg. Ilyenkor a sofőr marad a kárral. Ugyanakkor ez azért is rossz, mert csúcsidőben egyébként is kevés a taxi, és a fölösleges út helyett olyanhoz küldhetnék, akinek tényleg nagy szüksége volna a szolgáltatásra.

A taxisnak szinte semmilyen védekezési lehetősége nincs, a hatóságokat sem érdekli, hogy az ügyfél nem fizette ki a fuvart. Taxizással foglalkozni nem egy leányálom

– fogalmazott. Csíkszeredában jelenleg 135 taxis van, de nem dolgoznak egyszerre, hanem váltásban. Az éjszakai szolgáltatás is gyenge, főleg télen van gond, hiszen néhány hívásért nem biztos, hogy vállalja a fuvarozó, hogy egész éjszaka járassa a motort, hogy melegen tartsa a kocsit. Ugyanakkor kiemelte,

a taxisoknak nem kötelességük állatokat szállítani, és nem azért nem vállalják, mert nem szeretik az állatokat, hanem mert nehezen megoldható, hogy minden ilyen fuvar után kitakarítsák az autót.

Továbbá arra is kitért, hogy a taxiszolgáltatás nem bevásárlásra van, nyilván szabadidejükben bevállalják ezt is a sofőrök, de elsőbbséget az utas élvez.