Vasvári nyomában: kitüntették Izsák Balázst, a Székely Nemzeti Tanács elnökét

Ahogy Vasvári Pál 22 évesként az 1848-as forradalomban harcolt a magyar szabadságért, a magyar függetlenségért, úgy harcol a mai korban Izsák Balázs is a magyar szabadságért, a székelyek függetlenségéért – hangzott el vasárnap délelőtt azon a díjkiosztó ünnepségen, amelyen a Székely Nemzeti Tanács elnökét, Izsák Balázst tüntették ki a Vasvári-díjjal.

A Vasvári Pál-díjak idei kiosztása azért is volt különleges, mert két szakaszban zajlott, és egy adósságot is törlesztett: pénteken ugyanis közel három év után végre személyesen is átvehette a Vasvári Pál-díjat Beke István és Szőcs Zoltán, akiket politikai okok miatt, koncepciós eljárás nyomán ítéltek öt-öt év börtönbüntetésre.

A budapesti székhelyű, anyaországi és erdélyi vezetésű Vasvári Pál Polgári Egyesület közgyűlése még 2019-ben döntött úgy, hogy a Vasvári Pál-díjat Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak adományozza, de a börtönvezetés ezt nem engedte meg akkor, így a szabadulásuk és a pandémia lecsengése után adták át számukra a kitüntetést pénteken Kézdivásárhelyen. Vasárnap pedig az idei év díjazására is sor került: a 2022-es évben a kitüntetést a Székely Nemzeti Tanács elnökének, Izsák Balázsnak ítélték oda életműve elismeréseként.

A küzdelmet ismerték el

Izsák Balázst a marosvásárhelyi demokráciaközpontban tüntették ki. Id. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóságért Egyesület elnöke méltatta a kitüntetettet, aki Vaspári-kitüntetettként maga javasolta az SZNT-elnökét a díjra.