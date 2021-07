Vastapssal zárult Ákos telt házas koncertje Csíkszentsimonban

A koncert kezdete előtt Böjte Csaba ferences szerzetes szólt a több ezer jelenlévőhöz. Mint mondta, valamelyest magáénak érzi a házigazdák által előállított terméket, hiszen annó a csíksomlyói szerzetesek is sörfőzdét működtettek. Beszélt továbbá a Ferences Biciklitúráról (FerBiT), amely idén július 28-án indul Torockóról.

A végállomásra, Csíksomlyóra augusztus elsején érnek, Böjte Csaba pedig arra buzdította a jelenlévőket és minden érdeklődőt, hogy vegyenek részt a hegynyeregben szervezett eseményen, amelyen szentmise és koncert is színesíti majd a programot. Végül a ferences szerzetes áldását adta a résztvevőkre és a fellépőkre, majd felcsendültek az első dallamok.

Ákos a látványos füst- és lézershow alatt számos slágert és kevésbé ismert dalt is előadott, illetve egy meglepetésprodukcióval is készült: lánya, Őry-Kovács Anna is színpadra lépett.