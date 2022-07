Vásárlási kedvezményeket biztosít a gyergyószentmiklósi vállalkozói szövetség

Már korábban létezett egy olyan gyakorlat a gyergyószentmiklósi központú Arbor Vállalkozók Szövetsége tagjai között, hogy különböző kedvezményeket biztosítva segítették egymást. Ezt most kiterjesztették az alkalmazottak számára is. A lényege, hogy az Arborhoz tartozó cégeknél, intézményeknél dolgozó személyek egy kártya vagy a telefonjukra letölthető igazolás felmutatásával kedvezményesen vásárolhatnak a kezdeményezéshez csatlakozó üzletekben, szolgáltatóknál.

Elég széles skálát sikerült lefedni, többek közt festékforgalmazó, vízgázszerelő szaküzlet, nyílászáró-gyártó, számítástechnikai vállalkozás is biztosít kedvezményeket, de élelmiszer, ruházat, háztartási cikkek is vásárolhatók olcsóbban a kezdeményezéshez csatlakozott vállalkozások üzleteiben, mindemellett pedig biztosítás is köthető kisebb áron, vagy teherszállítás is igénybe vehető így.

Az együttműködésben résztvevő üzletek bejáratánál egy zöld színű matrica jelzi ezt, de a szervezet honlapján is megtalálható a lista, ahol ezek a kedvezmények igénybe vehetők, és ugyanitt más ezzel kapcsolatos tájékoztatások is elérhetők. Számításaik szerint 1500 alkalmazott élhet ennek az előnyeivel, de ha a családtagokat is odaszámolják, akkor a város negyedének jön jól ez. Amint Barabás elmondta, Székelyföldön ez az első, széles körre kiterjedő ilyen jellegű kezdeményezés, és más vállalkozói szervezetek is várják, hogy milyen eredménye lesz. Amennyiben pozitív tapasztalatokról tud beszámolni az Arbor, máshol is bevezethetnek hasonló vásárlási kedvezményeket.