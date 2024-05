Rengeteg támogatónak köszönhetően lassan sínre kerül a háromszéki tűzkárosultak élete

Több mint egy hónap telt el azóta, hogy Erdővidéken két családot is szörnyű veszteség ért húsvét napjaiban: a 23 éves, nehéz múlttal rendelkező Vásárhelyi Jób Barna és testvére vargyas-szorosi háza, és a bibarcfalvi, egy gyermekes Trinfa család háza is porig égett, mindössze pár nap eltéréssel. A lakosság összefogásával azóta pénzgyűjtés indult, s bár az érintettekre még hosszú út vár a teljes talpraállásig, keményen munka árán, és a közösség erejében bízva igyekeznek jobb jövőt teremteni.

A vargyasi fiúk mögé már a tűzesetet követő napokban is odaállt a közösség, elsősorban a helybéli ismerősök és barátok, idővel Erdővidék több településéről, egész Székelyföldről és távolabbról is érkeztek adományok.

Vásárhelyi Jób Barnának és testvérének pénzadományokat a következő bankszámlára lehet utalni: RO85 RNCB 0125 1715 4172 0001, Vasarhelyi Job Barna, a fizetés céljánál fel kell tüntetni: Donație. Aki Revoluton szeretne utalni: 0756 868 569. Itt is fel kell tüntetni: Donație. Az Életmentő Kupakok Egyesület is támogatni szeretné a fiatalokat, az ő számláikon is fogadják az adományokat: Asociația L.A.B. Életmentő Kupakok, Swift-kód: RNCBROBU, IBAN: RO71 RNCB 0124 1534 8820 0001 (lej); RO17 RNCB 0124 1534 8820 0003 (euró). Ha valaki készpénzzel szeretné támogatni a károsultakat, azt egyenesen az érintetteknek vagy Ágoston Annamáriának (tel: 0740 132 320) is át lehet adni.



Trinfa Istvánnak és családjának pénzadományokat a következő számlaszámon keresztül lehet utalni: Trinfa István, OTP BANK ROMANIA S.A., BARÓTI FIÓK, RO27 OTPV 3000 0082 8229 RO04 – lej, RO15 OTPV 3000 0082 8229 HU01 – forint, RO65 OTPV 3000 0082 8229 EU01 – euro. Külföldi utalásokhoz SWIFT kód: OTPV ROBU