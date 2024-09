Városmenedzserként dolgozik a polgármesteri beiktatásáig Nagy Zoltán Gyergyószentmiklóson

Nagy beiktatásáig is munkát vállal az önkormányzati rendszerben, már csütörtöktől városmenedzserként segíti a hivatal munkáját

Megoldásra váró feladat pedig van bőven már az új polgármester beiktatásáig esedékes három hétben is. A régi feladatokat, az intézmények működését, beruházások folytatását kell jól továbbvinni.

Ugyanakkor nemrégiben a kultúrház felújításának befejezéséhez szükséges 3 milliós kölcsönt is jóváhagyták. Tudnak tehát fizetni az elvégzett munkálatokért, és folytatni azokat. A kormánytól is több millió lejt várnak még, és ezeket is fel kell használni az év végéig.

Ezt pedig egy olyan helyzetben kell jól kivitelezni, amikor a városháza komoly szakemberhiánnyal küzd.