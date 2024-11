Várni kell a kerékpárkölcsönzésre a csíkszeredai buszpályaudvaron

Akkor, és utána is elhangzott az elöljárók részéről, hogy rövidesen működésbe helyezik ezeket, azaz, bárki kölcsönözhet biciklit, aki a buszpályaudvarról a város különböző pontjaira szeretne így eljutni.

Májusban adták át a felújított és átalakított csíkszeredai buszpályaudvart, amelynek udvarán 21, kölcsönzésre szánt kerékpár is volt, a kiszolgáló automatával és a kétkerekűek beállóhelyével. Ez a létesítmény felújítását támogató pályázat kötelező részeként készült el, és a fenntartható, környezetkímélő közlekedést szolgálja.

A bevásárlókosárral is felszerelt bicikliket műholdas nyomkövető rendszerrel is ellátták, a használatra bankkártyás fizetés nyomán lesz majd lehetőség, ehhez az automatán olvasható tájékoztató szerint a Ciclo telefonos alkalmazást is telepíteni kell.