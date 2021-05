Várja az otthonkeresőket a Zöldliget Lakópark (x)

• Fotó: Zöldliget Lakópark

Az elmúlt évben rohamosan növekvő építőanyagárak hatását azonban a Zöldliget Lakópark beruházói is a bőrükön érzik, ezért július 1-jétől kénytelenek maguk is a piac diktálta árszabáshoz igazodni: öt százalékos áremelést vezetnek be a megépült ingatlanokra. Ellenben lehetőség is ez egyben azoknak a vásárlóknak, akik már egy ideje vacilálnak az ingatlanvásár kapcsán:

július elsejéig ugyanis még a régi áron lehet megvásárolni a családi házakat.

Jelenleg a 127 négyzetméteres, 3 szobás ház eladási ára 7 ár telekkel 139 700 euró, míg a 141 négyzetméteres, 4 szobás ház eladási ára 7 ár telekkel 155 100 euró. Az elővásárlás feltétele egyébként a teljes ár 40 százalékának befizetése, illetve az a felvállalás, hogy a beköltözéskor a fennmaradó 60 százalékot is kifizeti az új tulajdonos.

A Zöldliget Lakópark azonban ezzel közel sem tekinthető befejezettnek: az építkezés első szakaszának lejártával következik a második, a fennmaradt 33 családi ház kivitelezése, amelyeket szintén 7-8 áras telekre építenek fel. Itt egy sor nagyobb típusú ház is helyet kap: ezekhez földalatti garázs és pince is épül. Ezzel egyidejűleg

a lakópark közepére sportkomplexumot építenek, valamint a fedett pályával szemben tágas, modern és minden korosztálynak megfelelő játszótér is helyet kap majd.