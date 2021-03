Váratlan helyzet elé állította a szülőket a tervezett kényszervakáció

Több tízezer családot érint hátrányosan a kényszervakáció, hiszen nem mindenki tudja megoldani a gyerekfelügyeletet, és juttatás sem jár vakáció idejére a szülőnek • Fotó: Haáz Vince

Tiltakozó nyilatkozatot adott át a Szülői Szervezetek Országos Szövetsége és a Magyar Szülők Szövetsége Románia tanügyminiszterének, amelyben határozottan kiállnak a tanév szerkezetének miniszteri rendelettel való módosítása ellen.

A plusz két hét tavaszi vakáció miatt július 2-án ér véget a tanév Gyakorlatilag két hetet tesznek át a nyári vakációból a tavaszi szünidőre, így az idei tanév július 2-án ér majd véget a tervezett június 18-a helyett – jelentette be kedden késő este Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter. Gyakorlatilag két hetet tesznek át a nyári vakációból a tavaszi szünidőre, így az idei tanév július 2-án ér majd véget a tervezett június 18-a helyett – jelentette be kedden késő este Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter.

Kedden este ugyanis Sorin Cîmpeanu miniszter közölte, a tavaszi szünet meghosszabbítását helyezi kilátásba úgy, hogy a vakáció a nyugati kereszténység húsvéti ünnepétől az ortodox húsvétig, vagyis április 2-től május 4-ig tartson. A tanév szerkezetének megváltoztatása a nyolcadikosok képességvizsgáinak és a középiskolás felvételik időpontjának átütemezését is maga után vonta volna a keddi bejelentés szerint.

Meghosszabbított tanév: a módosítást is módosítanák A tervezett két hét helyett csak egy héttel hosszabbítaná meg a második félévet Sorin Cimpeanu oktatási miniszter. A tárcavezető elmondása szerint nyitott a diákok érdekeit szolgáló javaslatokra, miután kedden bejelentette a tanév szerkezetének a megváltoztatását. A tervezett két hét helyett csak egy héttel hosszabbítaná meg a második félévet Sorin Cimpeanu oktatási miniszter. A tárcavezető elmondása szerint nyitott a diákok érdekeit szolgáló javaslatokra, miután kedden bejelentette a tanév szerkezetének a megváltoztatását.

A szülők és diákok képviseleteinek tiltakozása nyomán azonban más javaslattal állt elő a miniszter szerdán:

a végzősök vizsgáit nem halasztja el, maradna az eredeti időpont, de egy héttel hosszabb lesz a tanév, azaz június 25-éig tartana, a tavaszi vakáció viszont kitolódna két héttel.

Az Edupedu.ro oktatási szakportálnak adott szerdai interjújában a miniszter kifejtette, csütörtökre hívta össze a szülői- és diákszervezetek képviselőit konzultálás céljából.

Negatív hatással lenne a nyolcadikosokra

A Szülői Szervezetek Országos Szövetsége megdöbbenéssel értesült a sajtóból az oktatási minisztérium határozatáról, amelyet úgy hoztak meg, hogy a szociális párbeszédben részt vevő partnerekkel előzetesen nem egyeztettek, pedig azt az oktatási törvény 80-as cikkelye előírja azt – olvasható a szülők képviseletének nyilatkozatában.

Nem értjük, hogy az oktatási minisztérium miért hozta meg ilyen rövid idő alatt ezt a döntést, amely negatív hatással van a diákok azon generációjára, akik idén országos képességfelmérő vizsgákon vesznek részt. Egy olyan generáció, amelyet a tanulmányok kilenc éve alatt megfosztottak a tankönyvektől, megfelelő tantervektől

– írták a szülők a beadványukban. Megjegyzik, a két héttel meghosszabbított tavaszi szünet kiesést okoz az oktatási folyamatban, a tanárok felzárkóztató tevékenységére vonatkozó terveit is felforgatja.

Elszántak akár a jogi lépésekre is

A Magyar Szülők Szövetsége is furcsállja a hirtelen tett miniszteri bejelentést, hiszen eddig működött a kreatív kommunikáció a döntéshozók és a civil szervezetek között.

Bár mindenkinek nem lehet megfelelni, de eddig sikerült mindig egy aranyközéputat találni közösen

– fogalmazta meg Csíky Csengele, a Magyar Szülők Szövetségének elnöke. „Az a mód, ahogy tették mindezt törvénytelen és alkotmányellenes, nehéz, logikátlan és veszélyes helyzetbe hozza a szülőt és diákot.

Két lehetőség van, amivel meg lehet torpedózni, az egyik a nép ügyvédjéhez való folyamodás, illetve amennyiben ez miniszteri rendelet formájában is megjelenik, és a tanügyi törvényeket és az alkotmányt nem tartja be, akkor alkotmánybíróságon is meg lehet támadni

– sorolta a szülői szövetség elnöke a lehetőségeket, amelyekkel élhetnek, hogy megakadályozzák a bejelentésbe foglaltak megvalósulását.

Nem hirtelen döntés volt

A magyar szülők képviselője arról értesült, hogy a miniszteri bejelentés egy hosszabb, kormányon és minisztériumon belüli egyeztetésnek az eredménye, nem pedig hirtelen tett nyilatkozat volt. „Az kezd körvonalazódni a Magyar Szülők Szövetségében, hogy ez egy csapdahelyzet. Mi, a civil szervezetek voltunk azok, akik kiharcoltuk, hogy a vizsgára álló évfolyamok jelenléti oktatásban tudjanak részt venni.

Azt gondoljuk, hogy nem meri a kormány és a tanügyminisztérium felvállalni, hogy bezárja a tanintézményeket a vírus miatt, ezért egy olyan csapdahelyzetet állít, amikor a diákok és szülők maguk mondják ki, hogy inkább legyen online, mint kényszervakáció és a tanév meghosszabbítása, vizsgák halasztása.

Ez egy kommunikációs csapdahelyzet, erre annyit tudunk reagálni, hogy mi mindig is kommunikációs és kreatív partnerei voltunk a közoktatásnak, és ezután is azok kívánunk maradni, azt kérjük, hogy tekintsenek most is annak, ne nézzenek ostobának” – fogalmazta meg lapunknak a szervezet álláspontját Csíky Csengele.

Az áprilisi tetőzést mérsékelnék

Novák Csaba Zoltán oktatásügyekért felelős szenátor kérdésünkre kifejtette, ezek a döntések nem a parlamentben születnek, hanem a minisztériumban, és

ezt nem előzte meg parlamenti konzultáció, és ezek szerint más típusú konzultáció sem, ami ezt segítette volna.

Az RMDSZ politikusa valószínűnek tartja, hogy a járványügyi szakemberekkel konzultáltak a tanügyminisztériumban, és azt próbálják elérni, hogy a várhatóan áprilisra tetőző fertőzéseket mérsékeljék.

A szülők felháborodását jogosnak tartom, olyan szempontból, hogy váratlan helyzetek elé állítja őket, de járványügyi helyzetben, ha kivárnák, hogy mindenkivel egyeztetni tudjanak, akkor valamikor április végére lenne döntés. Inkább az a gond, hogy ez egy ad-hoc döntés, és nincs világosan vázolva a várható menete, következményei

– véli Novák Csaba Zoltán. Hozzátette, indokoltnak látta volna, hogy a munkaügyi miniszterrel közösen tegyék ezt a bejelentést, és térjenek ki benne arra is, hogy a családok mire számíthatnak, mert egyértelmű, hogy

több tízezer családot érint hátrányosan, és nem mindenki tudja megoldani a gyerekfelügyeletet.

Amennyiben sürgősségi kormányrendeletként jelenik meg, és bekerül a parlamentbe, akkor van lehetőség módosítani, finomítani, de a miniszteri rendeleteken nem lehet, mert az a minisztérium hatáskörébe tartozik – mutatott rá a szenátor.