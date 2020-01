Vándorkiállításon mutatják be II. Rákóczi Ferencet és korát

• Fotó: Gábos Albin

Lukács Bence Ákos, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja beszédében II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelmet a kiemelkedő történelmi személyiségek közé sorolta, aki hatással volt és van a mai napig is a magyar kultúrára. A szabadságharcost három szóval jellemezte: vallásosság, hősiesség, és hazaszeretet. Felszólalását követően Szuromi Kristóf, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa, történész mutatta be a tárlatot, rövid történelmi ismertetővel kiegészítve.

Felsővadászi II. Rákóczi Ferenc (1676– 1735) magyar főnemes, a Rákóczi-szabadságharc vezetője, erdélyi fejedelem, birodalmi herceg. Erdélyi fejedelemmé 1704-ben Gyulafehérvárott választották, és így ő volt az utolsó, aki betöltötte ezt a tisztséget. Neve szorosan összefügg az általa 1703-ban indított Rákóczi-szabadságharccal, amelyben a teljes állami függetlenséget kívánta visszaszerezni a Habsburg Birodalomtól. E célnak megfelelően választották Erdély és Magyarország fejedelmévé, aminek tökéletesen megfelelt, mivel Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem leszármazottja volt, azonkívül dédapja és nagyapja, I. Rákóczi György és II. Rákóczi György, továbbá apja I. Rákóczi Ferenc is erdélyi fejedelem volt. Szabadságharca azonban nem érte el a kívánt eredményt.



A magyarság szemében ma is tiszta lelkű és becsületes vezetőként él tovább, mivel a szatmári békekötés után a felkínált közkegyelmet nem volt hajlandó elfogadni, és végig kitartott a magyar függetlenség ügye mellett. A szabadságharcot lezáró szatmári béke, a bukás ellenére is kompromisszummal zárult, amely megakadályozta Magyarország beolvadását a Habsburg Birodalomba, és a rendi alkotmány, ha látszólagosan is de fennmaradt 1848-ig – olvasható a Wikipédia szabad enciklopédiában.