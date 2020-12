Van valami jó film? Mit nézzünk az ünnep hátralevő ideje alatt? Tamás Attila • 2020. december 26., 15:21 • utolsó módosítás: 2020. december 26., 15:23 2020. december 26., 15:21utolsó módosítás: 2020. december 26., 15:23 HIRDETÉS Néznénk valami igazán jó filmet az ünnepi lazítás alatt, de elegünk van a hosszú reklámblokkokkal teletűzdelt, már ezerszer látott filmekből a tévécsatornák ünnepi kínálatában, netán már kiver a víz a Reszkessetek betörők ki tudja hányadszori ismétlésétől? Unjuk már a Netflix és az HBO által ránkzúdított tartalomdömpinget, aminél már a válogatásba is belefáradunk? A szirupos karácsonyi filmek helyett néznénk valamit, ami igazán különleges és megéri ráfordítani két vagy több órát az életünkből? Rövid filmajánlónkkal ebben próbálunk segíteni.

A járványhelyzet hozadéka, hogy több, rangos filmalkotás is online elérhetővé vált, amit így az otthonunk kényelméből is élvezhetünk • Fotó: 123RF

Nem vitás, hogy idén az egyébként is népszerű házimozizás lett a nyerő, és mozik híján az ünnepek alatt egyébként sem az jut eszünkbe, hogy jó lenne megnézni nagyvásznon valamelyik aktuális közönségfilmet (amiből nincs épp túl nagy választék). A járványhelyzet viszont többek között azt is eredményezte, hogy több, elsősorban nagyvászonra szánt alkotás a különböző online felületeken is elérhetővé vált. Most örülhetünk, hiszen nem kell hónapokat várni, hogy egyik, másik mozifilm jó minőségben elérhető legyen, hanem otthonuk kényelméből megnézhetjük a Warner vagy a Disney legújabb mozifilmjeit. Ezek mellé ajánlunk még két különleges filmalkotást. HIRDETÉS Another Round (Druk) (2020) Négy középiskolai tanár úgy dönt, hogy teszteli egy norvég filozófus elméletét, miszerint az ember 0,05 ezrelékes véralkohol-szinttel kevesebbel születik a kelleténél, és azért, hogy ezt a hiányosságot pótolja, innia kell, hogy kiküszöbölje a hiányosságot, ami jobb közérzetet és teljesítményt eredményez.

A dániai középiskola megbecsült, felső középosztálybeli pedagógusai tehát inni kezdenek, ami érdekes tapasztalatokat eredményez, közben pedig az életük is más irányt vesz. Thomas Vinterberg legújabb, az online térben is zajló Torontói Nemzetközi Filmfesztivál kínálatába beválogatott filmje ennek a minden szempontból rendhagyó évnek az egyik legkiemelkedőbb alkotása, amit majd ha lesz rá alkalom, mindenképp érdemes lesz moziban is megnézni. A szintén rendhagyónak ígérkező Oscar-szezonban még biztos fogunk róla hallani, akár még a legjobb idegen nyelvű filmnek járó díjat is elcsípheti. Sound of Metal (2020) Egy hallását elvesztő dobos kálváriája a független stúdiós koprodukcióban készült film, amelynek forgalmazási jogait az Amazon Studios vásárolta meg, hogy aztán a limitált moziforgalmazás mellett a Prime felületén tegye elérhetővé előfizetői számára.

Ez az alkotás is az év legjobbjai között van, és nem véletlenül: a The Night Of minisorozatban 2017-ben feltűnt, rendkívül tehetséges Riz Ahmed eddigi élete legjobb alakítását nyújtja az alternatív rétegzenében utazó dobos szerepében, aki egyik napról a másikra teljesen elveszíti a hallását, az élete pedig darabokra hullik ennek következtében. A kétórás, lassú tempójú film igazi gyöngyszem, ha valami különlegesre vágyunk a lazább ünnepnapok alatt, akkor mindenképp érdemes esélyt adni neki. Garantáltan nem bánjuk meg. Soul (2020) A Pixar legújabb animációs filmjét a halasztás helyett a Disney+ streamingfelületre „száműzték”, ami nem is olyan nagy baj, hiszen tudjuk, hogy a Pixar alkotásai mély mondanivalóval bírnak és általában a könnycsatornákat is megdolgozzák, ami nem is lehetne alkalmasabb az ünnepekkor.

A Soul – ahogy azt a címe is mutatja – a lélek bugyraiba enged betekintést, és az Agymanók által kitaposott úton elindulva, új mélységekbe merül az emberi létezés legfontosabb kérdéseit illetően. A jazz-zenész és a testetlen lélek kalandja minden, csak nem hétköznapi, megnézése után pedig szem nem marad szárazon. Ez is inkább olyan alkotás, ami inkább szól a felnőtteknek, de azért családi filmként is jól funkcionál egy lesötétített szobában, például a falra vetítve. Wonder Woman 1984 (2020) A nyár egyik kiemelkedő blockbuster-filmjének szánták Csodanő újabb kalandjait, azonban a pandémia miatti mozibezárások következtében folyamatosan tolták a premierdátumot, abban bízva, hogy a nézők később biztonságos körülmények között ülhetnek be rá. A járvány őszi tetőzése ezt meghiúsította, emiatt úgy döntöttek a filmet forgalmazó Warner Bros. Stúdiónál, hogy karácsonykor moziba küldik a filmet, de ezzel egyidőben a saját streamingplatformjukon, az HBO Max-en is elérhetővé teszik, hogy aki nem kíván moziba menni a járványhelyzet miatt, otthon is megnézhesse.

A Warner azóta azt is bejelentette, hogy több jövőbeli premierfilmjét, így például a Dűnét is hasonló körülmények között tervezi bemutatni, ami nem kis ellenkezést váltott ki a filmes szakma berkeiben, hiszen nem elég, hogy így bevételtől esnek el az egyébként is nehéz helyzetben levő mozik, a nagyköltségvetésű filmek pedig kvázi tévéfilmekké degradálódnak, ami nem biztos, hogy jót tesz a megítélésüknek. A rendezők és a filmesek tiltakoznak a gyakorlat ellen, aminek első fecskéje éppen a Wonder Woman második része, ami most vagy megállíthatatlan folyamatokat indít el, vagy jobb belátásra bírja a Warner stúdiót a későbbi filmforgalmazási szokásaikra nézve. A szuperhősfilmekre kiéhezett rajongók azonban örülhetnek, hiszen a látványfilmekben igencsak szegényes 2020 végén teljes pompájában élvezhetik Csodanő 1984-ben játszódó újabb kalandjait. Hogy később megéri-e az újranyitott mozikba is elmenni és megnézni, azt mindenki maga dönheti el. Bónusz: Pirate Radio (The Boat That Rocked) (2009) Bár a karácsonyi filmválogatásokba nagy eséllyel bekerül a sokak által imádott Love Actually (Igazából szerelem), mint egy igazi feelgood-film, azt már kevesebben tudják, hogy a rendező Richard Curtisnek még vannak hasonlóan jó filmjei, közöttük a méltatlanul alulértékelt Pirate Radio (eredeti címén: The Boat That Rocked).

