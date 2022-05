Van még tennivalójuk az online szolgáltatások terén a székelyföldi önkormányzatoknak

A mai kor elvárásainak igyekeznek megfelelni a székelyföldi városok, azonban más-más szinten tartanak a digitalizáció, az online ügyintézés terén. Néhány városban már teljesen megújult honlap és számos online szolgáltatás áll a városlakók rendelkezésére, így közelebb kerülnek ahhoz, hogy „okos” városként jellemezzék magukat. Más önkormányzatoknál azonban még javában dolgoznak a városházi szolgáltatások korszerűsítésén.

„A csíkszeredai városháza jobban is állhatna az online szolgáltatások terén, mandátumunk kezdetén (2020-ban) még gombos telefonok és elavult asztali számítógépek voltak a hivatalban. Azóta kiemelt prioritásként kezeljük ezt a kérdést” – válaszolta érdeklődésünkre Korodi Attila csíkszeredai polgármester. Hirdetés Hirdetés Az elmúlt időszakban elkezdték kicserélni és bővíteni a digitális eszközparkot, az új eszközök beszerzése még tart, azonban a városházi alkalmazottak rendelkezésére áll már okostelefon, és a hordozható számítógép is már egyre inkább alapfelszereltség. Ez volt az alaplépés, amelyet a szükséges szoftverek beszerzése követte, hiszen ezek nélkül nem lehetséges hatékony digitális ügyintézés. Az önkormányzat így az elmúlt másfél évben a belső ügyintézési folyamatok könnyítése, gyorsítása érdekében olyan speciális szoftvereket is vásárolt, mint például könyvelési és személyzeti programokat, vagyonnyilvántartó programot, illetve iktató és dokumentumkezelési programot. 2019-ben vezették be az online időpontfoglalási rendszert a városháza honlapján, a www.szereda.ro oldalon keresztül, amely azóta megkönnyíti a személyi nyilvántartó osztályhoz való bejelentkezést a lakók számára.

Az okos város témájához kapcsolódik még többek között az okos jelzőlámpák felszerelése, illetve az is, hogy a városlakók és a turisták számára 2021 óta ingyenes internet-hozzáférést biztosítanak hot-spotokon keresztül a város központjában a Wifi4EU programnak köszönhetően.

Megtudtuk azt is, hogy elkészült a városháza új honlapja, jelenleg az utolsó simításokat végzik, most folyik a tartalommal való feltöltés, és május végére várható az elindítása. „Ez egy teljesen modern technológiát alkalmazó, dinamikus weboldal lesz, amely két fázisban valósul meg. Az elektronikus ügyfélkaput a második fázisban integráljuk, és azután számos online szolgáltatást érhetnek el a városlakók” – osztotta meg Korodi. Éljenek a lehetőséggel A marosvásárhelyi lakók ma már sok városházi szolgáltatáshoz hozzáférnek online, vagy elektronikus úton. A polgármesteri hivatal ugyanakkor az utóbbi időszakban több lépést tett, hogy a szolgáltatásainak minőségét javítsa. Mint Rigmányi Esztertől, a marosvásárhelyi városháza sajtószóvivőjétől megtudtuk, tavaly például átszervezéssel megalakult a Marosvásárhelyi Helyi Pénzügyi Igazgatóság új székhellyel, ahol már online időpontfoglalás is lehetséges. „Ezen kívül az önkormányzat beüzemelte azt a felületet, amely révén a pénzügyi igazgatóság által kínált valamennyi szolgáltatás teljes mértékben elérhető online: például a befizetések és a nyomtatványok benyújtása, vagy kikérése” – magyarázta a szóvivő. A városháza továbbá a tömegközlekedés digitalizációjára is törekszik, egy pályázat révén korszerű jegyértékesítési rendszert vezetnek be, és digitális technológiákat fognak alkalmazni a tömegközlekedési vállalat valamennyi szolgáltatásában. „Emellett

jelenleg zajlik a Smart City stratégia meghatározása, amely a digitalizálás irányába tereli a városvezetést és a várost

– fogalmazott Rigmányi.

Élni kell a lehetőséggel. A koronavírus-járvány ráerősített az online világ hasznára Fotó: Gábos Albin

A marosvásárhelyi városháza honlapján egyébként külön menügombja van az online szolgáltatásoknak, és ez folyamatosan bővül. „A hivatal honlapja közel tízéves, és az önkormányzat szeretné felújítani, igazodva a lakosok igényeihez. Erre az évre már belefoglaltuk a költségvetésbe az újítást megelőző eljárások költségeit” – tette hozzá. A téma kapcsán még kiemelte, hogy a következő időszak kihívása, hogy a lakók megismerjék és használják az online ügyintézés lehetőségét, hiszen hiába a teljes mértékű digitalizálás, ha a polgárok továbbra is a személyes ügyintézést részesítik előnyben. Gyergyóban is haladnak a korral „A gyergyószentmiklósi városházán is igyekszünk haladni a korral, és digitalizálni az önkormányzati munkafolyamatot. A korábbi években több próbálkozásunk volt, például egy hibabejelentő applikációt működtettünk rövid ideig, a Facebook közösségi oldalon pedig úgynevezett chat-robot igyekezett válaszolni a kérdésekre, azonban ez sem volt túlságosan hosszú életű” – osztotta meg a városháza illetékese. Tőle tudjuk, hogy a város honlapja 2019-ben újult meg, amelyet tovább fejlesztenek majd, néhány menüpontot az elkövetkező időszakban töltenek fel tartalommal. „A cél az, hogy a város honlapja átláthatóbb, kezelhetőbb legyen, ugyanakkor az ügyfélszolgálatot is igyekszünk minél inkább digitalizálni. Ennek első lépése az online időpontfoglalás lehetőségének a megteremtése, amely már működik, használják is az ügyfelek. Ez az lehetőség egyelőre csak a lakossági nyilvántartó esetében működik, a későbbiekben viszont a polgármesteri és alpolgármesteri fogadóórákra is hasonlóképpen lehet majd időpontot foglalni. Sepsiszentgyörgyön is fejlesztenek Sepsiszentgyörgy önkormányzatának honlapja 2020-ban teljes átalakuláson ment keresztül, megújult dizájn és felhasználóbarát felület fogadja az ide látogatókat. „Részletes, naprakész információkat, online űrlapokat, aktuális híreket töltünk fel napi szinten, a beépített kereső segítségével pedig bárki könnyedén megtalálja a keresett információkat. Ugyanakkor

a holnapon keresztül több hasznos alkalmazást a felhasználók rendelkezésére bocsátottunk. Például Sepsiszentgyörgy interaktív térképét, ahol az utcanevek, ház- és tömbházszámok vagy akár az intézmények nevei alapján is lehet használni a keresőt.

Ugyanakkor itt elérhető a várost és az elmúlt tíz évben a városban megvalósult beruházásokat, illetve jövőbeni terveket bemutató, online forgatható beszámoló is. Továbbá létrehoztunk egy kulturális eseménynaptárt, a városban sorra kerülő színházi előadásokról, kiállításokról és egyéb kulturális eseményekről” – sorolta Fábián Gellért, a sepsiszentgyörgyi városháza munkatársa. „A fő hangsúlyt a honlapunk továbbfejlesztésére fektetjük, amely során olyan új, modern funkciókat szeretnénk integrálni, amelyek még inkább megkönnyítik a bürokratikus eljárásokat a polgárok számára” – fogalmazott. „Az új felületen lehetőség lesz majd különböző iratok online kitöltésére és leadására, valamint a helyi adók és illetékek direkt módon történő kifizetésére” – magyarázta Fábián. Székelyudvarhelyen Alfréd állandóan elérhető Székelyudvarhelyen mintegy öt éve kezdődött hangsúlyosan a digitalizáció – válaszolta a témában feltett kérdésünkre Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városháza sajtófelelőse. Mint magyarázta, az adóosztály számos szolgáltatása elérhető online formában, a cégeknek külön felület működik az ügyintézésre. Ugyanakkor évek óta foglalható sorszám a városházi honlapon keresztül a különböző irodákba, az adók, illetékek, bírságok és a parkolás díj is fizethető online.

A különböző kérések szintén benyújthatók digitálisan a városházának. „Ugyanakkor

online kollégánk, Alfréd, állandó kapcsolatot jelent a lakókkal, bármikor kérdezhetnek tőle a különféle ügyekkel kapcsolatban, és értesítéseket is tud küldeni.