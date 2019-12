Van már választék, meg lehet találni a legszebb fenyőt

• Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi nagypiacon a legkisebb, félméteres fától a négy-öt méteresig, a Nordmanntól az ezüstfenyőn át a lucfenyőig széles választékkal várják az érdeklődőket.

A másfél méter magas Nordmann-fenyőért 130 lejt kért az árus, míg egy négyméteres hazai lucfenyőnek 100 euró az ára. A nagyokat is veszik, főleg templomokban vagy kertes házak udvarán állítanak ekkorákat – magyarázta az árus. De van, aki kisebbel is megelégszik, a tömbházlakásba elég az egyméteres is, amit már 50 lejért el lehet vinni.

A vevő diktál, mi mondunk egy árat, ő azt vagy elfogadja, vagy nem. Lehet alkudni is

– válaszolta a Hargita megyei Vaslábról érkezett árus.