Van-e B tervünk elbukott érettségi és/vagy felvételi esetére?

Lássuk be, hogy habár folyton arról hallunk, hogy az egész országban tomból a munkaerőhiány,

A kilátások jelen esetben igen elszomorítóak, még akkor is ha az illető személy amúgy fogékony és kellő érdeklődést mutatna a kiszemelt munkára, valamint kellő segítséggel meg is lenne az affinitása annak művelésére. A nagy átlag, akik semmilyen képesítéssel nem rendelkeznek (hogyan is rendelkezhetnének?) a munkaerőpiac ranglétrájának legaljáról kell elinduljanak, sok esetben pedig olyan munkahelyre kényszerülnek, ami közel sincs az érdeklődésük középpontjában: építőipari segédmunkás, bolti eladó, pincér stb.

Sajnos ezen állítások akkor is igaznak bizonyulnak, ha az illető diák a jobb fizetés reményében, a külföldi álláskeresés és elhelyezkedés mellett dönt. Ez a forgatókönyv ráadásul mégtöbb kihívást jelent úgy az egyén, mint az erdélyi magyarság szempontjából.