Van, ami örök! – jövő héten rajtol Tusványos

Van, ami örök! mottóval szervezik meg két év kihagyás után a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábort, ismertebb nevén Tusványost a jövő héten Tusnádfürdőn. Közel harminc sátorban több mint 400 programpontra számíthatnak az érdeklődők, esténként pedig ismét a szórakozásé lesz a főszerep.

Iszlai Katalin 2022. július 11., 14:202022. július 11., 14:20

Hagyományosnak számító zenei kínálattal és színes programokkal várják két év kihagyás után a kikapcsolódni vágyókat jövő keddtől Tusnádfürdőre. A július 19–24. közötti 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, ismertebb nevén Tusványos részleteiről, újdonságairól, programjáról és meghívottjairól sajtótájékoztatón számolt be hétfőn Csíkszeredában Popa Ilona, Tusványos főszervezője, Sándor Krisztina, Tusványos politikai programfelelőse, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke és Horváth Réka, a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) elnöke. Hirdetés Hirdetés Mit üzen a mottó? Horváth Réka a sajtótájékoztató elején felelevenítette, hogy a MIT 2008 óta Tusványos erdélyi főszervezője. Tagszervezeteik, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, az Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület és az Udvarhelyi Fiatal Fórum önkéntesei alkotják a Tusványos szervezőcsapatát, a Mitugrászok csapata pedig a táborban népszerűsíti a MIT-et és színesítik a tábor mindennapjait.

Fotó: Veres Nándor

A mintegy 250 szervező hétfőn be is költözött a tusnádfürdői helyszínre, hogy jövő keddig mindent előkészíthessenek a vendégek számára. Sándor Krisztina a továbbiakban arról beszélt, miért éppen a Van, ami örök! mottót választották ebben az évben. Mint rámutatott, elsősorban azt szerették volna kifejezni, hogy bár volt egy világjárvány, egyelőre sikerült annyira legyőzni, hogy az idei nyarunk úgy teljen, mint a korábbi években.

Fotó: Veres Nándor

Az elmúlt két évben sok minden átalakult az életünkben, mégis van, ami örök, ezért úgy éreztük, hogy ezzel a mottóval visszatérhet a régi nyár a jól ismert Tusványossal. A mottó azt is üzeni, hogy vannak örök értékek, és a politikának is ezeket kell tükröznie. Tusványos egy olyan meghatározó közéleti, politikai folyamatot jelent Erdélyben és a Kárpát-medencében, amelyre origóként is tekintünk, mert nagyon sok nemzetpolitikai ötlet és terv született meg ott az elmúlt több mint 30 évben, amelyeknek a következményeivel ma együtt élünk

– emelte ki Sándor Krisztina, majd hozzátette, hogy a mottó többek között azt is üzeni, hogy bár háború dúl a szomszédban, Tusványos úgy tér vissza idén, hogy lehetőséget biztosít a mindenkori párbeszédre. Koncertek, előadások Az idei koncertfelhozatallal kapcsolatosan Popa Ilona elsősorban arra tért ki, hogy a Petőfi 200 emlékév alkalmából a nagyszínpad új nevet kapott. A Petőfi színpadon július 19-én a tábort a Transylvanium, Nagy Feró és a Beatrice, illetve a Tankcsapda nyitja meg. Július 20-án fellép a Margaret Island és a Kowalsky meg a Vega, július 21-én az Aurevoir és a Bagossy Brothers Company, július 22-én a 4S Street és a Blahalouisiana, július 23-án pedig Szabó Balázs Bandája és a Honeybeast zárja a koncertek sorát. Emellett a MIT-sátorban erdélyi feltörekvő zenekarok lépnek fel minden este, majd lemezlovasok szórakoztatják a közönséget.

Fotó: Veres Nándor

Popa Ilona arra is kitért, hogy

47 partnerrel dolgoznak együtt, akik 27 sátorban több mint 400 programot tartanak majd.

A közel harminc sátor több tematika köré csoportosul, lesznek többek között nemzetpolitikai, közéleti sátrak, gazdasági és mezőgazdasági témákkal foglalkozók, ifjúsági, kulturális, irodalmi, szórakoztató jellegűek, egyetemi sátrak, népi kultúrával foglalkozók, illetve hitéleti, gasztronómiai, gyermekneveléssel és családdal foglalkozó és tájékoztató sátrak is, nem utolsó sorban pedig újdonságként megjelenik a Buzánszky Jenő sportterasz, ahol különböző sporttémákban lesznek előadások, találkozók. Sándor Krisztina

a politikai-közéleti programok kapcsán elmondta, hogy ezek négy fő témakör – az orosz-ukrán háború, a gazdasági válság, az EU-s politika és a térség jövője, illetve a nemzetpolitika – köré épülnek majd.

Az előadókkal kapcsolatban elárulta, hogy jelen lesznek például az alapítók, Németh Zsolt és Toró T. Tibor, szombaton pedig megtartják a már hagyományosnak számító záróelőadást Orbán Viktor miniszterelnök és Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke részvételével, Németh Zsolt moderálása mellett.

Jelentős részvétel várható a magyar kormány részéről, jelen lesz például Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Csák János, Gulyás Gergely, Nagy István, Varga Mihály és Varga Judit miniszterek, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, illetve további államtitkárok, helyettes államtitkárok, miniszteri biztosok és főosztályvezetők is.

Emellett Erdélyből is jelen lesz a magyar politikai képviselet, a pártelnökök mellett a román kormányból többek között a magyar miniszterek is Tusnádfürdőre látogatnak, a román meghívottak közül pedig számítanak többek között Gabriel Andreescu és Mihai Răzvan Ungureanu részvételére. Lehetőséget teremtenek továbbá a magyarországi pártpolitikai vitára is, az egyik panelben a Fidesz, a KDNP, az LMP és az MSZP képviselői ülnek egy asztalhoz. További tudnivalók A kapunyitás kedd reggel nyolc órakor lesz, és a korábbi évekhez hasonlóan

a tábor területére minden nap 16 óráig ingyenes a belépés (a 16 óra előtt kapott karszalag 16 óra után is érvényes).

Idén is két recepción lehet majd becsekkolni, vagyis két tábori recepció működik.

Aki 16 óra után érkezik, 30 lejért válthat napijegyet a tábori recepción,

illetve az ahhoz tartozó ellenőrző pontokon (ezt kizárólag készpénzben és lejben lehet megtenni). Emellett vásárolható heti karszalag is, ennek ára 120 lej. A sátorhelyek ára ugyancsak naponta 30 lej személyenként, a heti sátorjegy ára pedig 120 lej fejenként (akik végig sátoroznak, azok egész héten ingyen léphetnek be a tábor területére, ha kedden 16 óra előtt érkeznek, csak a sátorjegyet kell kiváltaniuk).

A tusnádfürdői lakosok és a 12 éven aluliak számára a belépés ingyenes.