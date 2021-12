Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A járványhelyzet miatt időlegesen bevezetett online oktatás következtében csökkent a diákok tudásszintje, a tanulmányi átlagok legalábbis ezt mutatják, tudtuk meg Lőrincz Tündétől, a székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Líceum egyik nyolcadikos osztályának osztályfőnökétől. Ennek oka – a pedagógus elmondása szerint – az, hogy a fizikai jelenléttel történő oktatás és az online tanítás esetében a tananyagnak két különböző számonkérési rendszere van, amihez külön hozzá kell szokni. Egyszerű példával szemléltetve: online oktatásnál nem jelzi iskolacsengő vagy pedagógus a tanóra kezdetét, a diáknak magának kell önként bekapcsolódnia abba. Lőrincz Tünde szerint

online oktatásban egy pedagógus nem tud felelősséget vállalni arra, hogy a diák odafigyel.

Néhány tantárgyból biztosan nőtt a magánórák iránti igény, mondta továbbá Lőrincz Tünde. Leginkább románból, matematikából és angol nyelvből vesznek többen magánórákat, ami a 9. osztályba történő vizsgák szabályzata megváltozásának is betudható. Mint elmondta, elemzésekre, nyelvtanra éleződik ki a heti 4–5 román óra, de kommunikálni az iskolában többnyire nem tanulnak meg. Ezt hallja panaszként a szülőktől is:

jó jeggyel abszolvált a gyermekük, de társalogni román nyelven mégsem tud.

Angolból is sokan keresik a magánórákat, hiszen – legyen az online vagy fizikai jelenléttel zajló tanóra – a heti két alkalom nagyon kevés ahhoz, hogy a világnyelvet megtanulhassák. Így elmondható, hogy van, aki számára a magánóra segítséget, másoknak pedig egyenesen mentőövet jelenthet.

HIRDETÉS

A téma kapcsán több pedagógust is megkérdeztünk, akik névtelenül nyilatkoztak lapunknak. Egy román szakos tanár elmondta: tapasztalatai szerint nagyon sokan vesznek magánórát ebből a tárgyból. Szerinte a magas érdeklődésnek nem feltétlenül a járványhelyzet az oka, sokan ugyanis azért kénytelenek magánórákra járni, mert számos pedagógus nem megfelelően oktat.

Funkcionális nyelvtant kellene tanítani, használatban, kontextusban kell a nyelvtani kérdéseket tisztázni, nem elméletben

– mondta a pedagógus. Hozzátette: az online oktatás is lehet hatékony, de csakis akkor, ha a tanár megtalálja a módját a fegyelmezésnek, a következetes munka megkövetelésének. Szerinte a szemkontaktus létesítése rendkívül fontos, és ez online is lehetséges. Noha a törvény szerint egyetlen tanár sem kötelezheti a diákot arra, hogy kamerát kapcsoljon, ha az nem akarja, erre lehet közös megoldást találni. „Meg kell értenie mindenkinek, hogy ez egy »win-win«, vagyis mindkét fél számára nyerő helyzet, az én óráimon mindenkinek be volt kapcsolva a kamerája, a diákjaim megértették, miért fontos ez” – mondta a román szakos pedagógus. Matematikából hasonló a helyzet, a járvány előtt is nagy volt a kereslet, de „egyre többen vannak az 5–8-asok, náluk nőtt az igény” – mondja egy matematika szakos pedagógus.

Egészen más a helyzet a művészeti iskolákban, hiszen

a hangszeres órákat szinte lehetetlen online rendszerben hatékony módon megtartani.

„Gyakorlatilag semmit nem lehetett haladni” – nehezményezte egy zene szakos pedagógus. Főként azok a középiskolai tagozaton tanulók kerültek hátrányba az utóbbi két tanév során, akik tudatosan hangszeres pályára készülnek, ők több felkészítő órát vesznek. Az általános iskolai tagozatosok kevésbé szorulnak rá, hiszen „ebben az életkorban még inkább a szülő óhaja a zenei nevelés”.