Van ahol erős széllel, máshol köddel indul a hétfő

Ködfelhő alatt. Megszokott látvány Csíkban • Fotó: Pinti Attila

Brassó és Szeben megye hegyvidékén, de Felek, Nagytalmács, Sellenberk, Vöröstorony és Bojca településeken is erős szélfúvás várható, a széllökések elérik a 65-76 kilométer/órás sebességet, 1800 méteres magasság fölött pedig a 90-100 kilométert is. Gorj és Vâlcea megye hegyvidékein, 1800 méter fölött szintén 90-100 kilométeres sebességgel is fújhat a szél.

Krassó-Szörény, Temes és Hunyad megyében szintén nagy szelet jelentettek, a széllökések elérik az 55-65 kilométer/órás, elszigetelten pedig a 80 kilométer/órás sebességet, Hunyad és Krassó-Szörény megye 1.800 méter fölött fekvő részein pedig a 90-100 kilométer/órás sebességet is. Szintén 90-100 kilométer/órás széllökésekre kell számítani Argeş, Prahova és Dâmboviţa megye hegyvidékén.

HIRDETÉS

Hargita megyében, Csíkszereda, Maroshévíz, Gyergyószentmiklós, Gyergyóditró, Csíkszentdomokos, Gyergyóalfalu, Gyergyóremete, Gyergyóújfalu, Csomafalva, Csíkszentgyörgy, Salamás, Szépvíz, Gyergyószárhegy, Csíkszentsimon, Csíkkarcfalva, Madéfalva, Csíkszentmihály, Csíkszenttamás, Galócás, Csikcsicsó, Csíkszentmárton, Csíkdánfalva, Csíkszentkirály, Gyergyóvárhegy, Csíkmadaras, Tusnád, Csíkszentmire, Vasláb, Csíkkozmás, Csíkszentlélek, Csíkpálfalva, Csíkrákos településeken ködriadó van érvényben 10 óráig, a láthatási viszonyok 200 méter alá csökkenek, elszigetelten pedig 50 méter alá.