Van, ahol bírságolnak a lakóövezetben parkoló áruszállítók miatt

Az érvényben lévő szabályzó ellenére Sepsiszentgyörgyön továbbra is gondot jelentenek a lakóövezetekben parkoló áruszállító autók, ezért a helyi rendőrség péntektől kezdődően ellenőrzi ezeket. Hadnagy István, a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség igazgatója úgy véli,

„Az önkormányzat az elmúlt évek során a felújításokkal együtt növelte a parkolóhelyek számát is, ezzel egyidőben azonban az autók száma is növekedett. A helyi rendőrség célja, hogy a tömbházak körüli parkolóhelyeket valóban az ott lakók használják. Egy 2019-ben elfogadott helyi önkormányzati határozat értelmében

Mivel több jelzés is érkezett hozzánk ilyen ügyben, most kollégáink alaposabb ellenőrzést tartanak majd” – fogalmazott Hadnagy.

Hozzátette, az elmúlt évek során javult az általános helyzet. Korábban ugyanis arra is volt példa, hogy nemcsak furgonokkal, hanem teherautókkal, nyergesvontatókkal parkolt valaki egy tömbház környékén, ez mára már szerencsére megszűnt, hiszen a legtöbb teherautó az Építők utcáján lévő parkolóban állomásozik, a cégek zöme is megoldotta a haszongépjárművek parkolását, saját területen – a vonatkozó jogszabály egyébként is erre kötelezi a cégeket.