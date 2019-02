Változnak a háromszéki idegenforgalmi trendek

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Mint keddi sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Édler András, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta,

a tavalyi adatok szerint Háromszéken 300 cég és 1180 alkalmazott tevékenykedett a turizmusban – és ebben a számban nincsenek benne a vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemélyek.

A turisztikai cégek 28 millió eurós forgalmat bonyolítottak le tavaly. „A megyefejlesztési tervben kitörési pontként határoztuk meg az idegenforgalmat, az eredmények biztatóak” – értékelt Édler András.

Jó hírekkel érkezett a sajtótájékoztatóra Gyerő József, Kovászna város polgármestere. Mint hangsúlyozta, változnak a turisztikai irányzatok a gyógyvizeiről híres, háromszéki viszonylatban a legtöbb turistát csábító fürdővárosban, s

már nem csak az állam által támogatott nyugdíjas és kezelési jegyekkel érkeznek a vendégek.

Felidézte, hogy a kilencvenes években a szociális turizmus volt jellemző Kovásznán, ezt az alacsony minőség kísérte, minimális befektetéseket eszközöltek, az adóvonzata Bukarestben csapódott le, a cégek nem vállaltak társadalmi szerepet. A helyiek ebből nem nyertek szinte semmit, hiszen szezonban a város leterhelődött, az államilag támogatott jeggyel érkezők nem vettek igénybe plusz szolgáltatásokat. A szezonon kívül a kezelőközpont bezártak, az alkalmazottak ideiglenesen munka nélkül maradtak.

Idén is áprilisban osztják le a támogatott gyógykezelési jegyeket, az első vendégek június elején érkeznek, és decemberig tart a szezon. Ez a gyakorlat a kétezres évek elején kezdett megváltozni, amikor megépült az első négycsillagos szálloda. Azóta már magas minőségű szolgáltatásokat is kínálnak, a vállalkozók helyben fizetik az adót, támogatják a városnapokat, a különböző rendezvényeket. A vendégeik más szolgáltatást is igénybe vesznek, a környékre is ellátogatnak.

Kovásznán jelenleg kilenc szálloda várja a vendégeket, hamarosan megnyílik egy új, és egy 3–4 millió eurós új beruházást is terveznek.

Gyerő József elmondta, 2017-ben 55 672 belföldi és 1754 külföldi turista fordult meg a városban, összesen 543 524 vendégéjszakát töltöttek ott. Emlékeztetett, az önkormányzat 2009-ben vezette be a vendégéjszakánkénti 1 lejes turisztikai illetéket, ezt a pénzt visszafordítják az ágazat fejlesztésébe, sétányokat alakítottak ki, köztéri bútorzatot vásároltak, rendezvényeket szerveztek, és népszerűsítették a települést.