Vállalkozók segíthetnek egymásnak a Pro Economica alapítvány adatbázisán és mentorprogramján keresztül

A vártnál is többen jelentkeztek a Pro Economica Alapítvány által meghirdetett Mentorprogramra, amelyet az erdélyi magyar vállalkozók számára hirdettek meg. Közben készül a romániai magyar vállalkozók közös adatbázisa is.

Kozma Mónika szerint a vártnál is nagyobb az érdeklődés a program iránt, amelyben a vállalkozókat kapcsolják össze • Fotó: Haáz Vince

Elkészült az az online felület, ahol a jelentkezők kitölthetik a kérdőívet és csatlakozhatnak ahhoz a kezdeményezéshez, amelynek célja közös adatbázisba gyűjteni Románia 16 magyarlakta megyéjének vállalkozóit. Ahogy Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány elnöke a Székelyhonnak elmondta, az összegyűjtött adatokat a feldolgozás és rendszerezés után megosztják a közös felületen, hogy azt

bárki láthassa, aki valamely gazdasági ágazatban érdekelt, illetve akár érdeklődik egy-egy adott termék vagy szolgáltatás iránt.

A gyakorlati haszonról

„Nagy öröm számunkra, hogy nem csak a székely megyékből jelentkeztek sokan, de Temes, Bihar, Szatmár megyei vállalkozók is szép számban jelen vannak, és a vállalkozói paletta is sokszínű” – magyarázta az alapítvány elnöke, hozzátéve, ha valaki például egy adott termék iránt érdeklődik, mint vásárló, nem kell azt a világ másik részéből megrendelnie, hanem akár egy közelebbi, helyi termelőtől, gyártótól is megveheti.

Az adatbázis révén együtt is működhetnek a különböző vállalkozók, ajánlhatják is egymást partnereiknek.