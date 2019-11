Vállalkozásra biztatják a gyergyószéki fiatalokat

• Fotó: Gergely Imre

Szűkösnek bizonyult a gyergyószentmiklósi Lázár Panzió terme, sok fiatal élt a lehetőséggel, hogy gazdasági szakemberektől, a témával foglalkozó intézményvezetőktől szerezhessen ismereteket saját vállalkozás indítás lehetőségei, pályázatok terén. Az „Itthon is van jövő – Ismerjük meg egymást fiatal vállalkozók!” mottóval szervezett fórumot Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége valósította meg, partnerségben a Munkáltatók Országos Szövetségével, és az Arbor Vállalkozók Szövetségével.

A cél az volt, hogy az itt átadott információkkal motiválják a fiatalokat, hogy bátrabban vágjanak bele új vállalkozások elindításába, vagy ha már céget vezetnek, ennek működéséhez kapjanak segítséget.

Amint azt Bajkó Tibor, az Arbor vezetője megfogalmazta, akkor mondható el, hogy egészséges gazdasági környezet létezik Hargita megyében, vagy Gyergyószéken, ha azt látják, hogy

sok fiatal kezd vállalkozni, és itthon igyekszik megvalósítani elképzeléseit, itt teremtenek jövőt maguknak.

Lehetőség, és ehhez támogatási forma nagyon sok van, de megvan az a hibánk, hogy egymás vállára borulva panaszkodunk és nem vesszük észre a lehetőséget – mutatott rá Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsa alelnöke. Szerinte

míg Székelyudvarhelyen nagyon sikeresen működik inkubátorház, a gyergyói emberekben jóval kisebb a vállalkozási kedv.

Itt is létesítenének inkubátorházat, ahol a kezdő cégek kedvezményes áron jutnának irodahelyiséghez, jogi tanácsadáshoz, marketing, és könyvelőségi kérdésekben is segítséget kapnának, de egyelőre nem érzik azt, hogy volna ilyen igény Gyergyóban. Mindenképpen szeretnék felébreszteni a vállalkozói hajlamot itt is – tette hozzá.

A szakmai jellegű előadások sorában Király Szabolcs, a Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége munkatársa mutatta be azt az online platformot, amely

a Hargita megyei cégek intézmények, szolgáltatásait, termékkínálatát egy helyen mutatná be, de beruházási lehetőségeket is megkönnyítve ezzel az ügyfelek, és más cégek számára is a legjobb ajánlatok elérését.

A fórumon elhangzott, hogy habár mifelénk ennek nincs kultúrája, mindenképpen érdemes tagjává válni olyan gazdasági társulásokat tömörítő szervezeteknek, mint a Munkáltatók Országos Szövetsége, vagy akár az Arbor, mert az általuk hozzáférhető információk, szakmai támogatás komoly lehetőségeket tudnak nyújtani a vállalkozóknak.

Cégvezetőként ugyanis nagyon nehéz egyedül elboldogulni, napirenden a sűrűn változó romániai jogszabályok között. Ugyanakkor egy jó szakember nem kell feltétlenül egy sok alkalmazottal dolgozó céget működtessen, egyéni vállalkozóként is sikeres tud lenni – hangzott el.