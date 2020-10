Választás: az RMDSZ számára pozitív a mérleg, az EMSZ nem jelent alternatívát, a PNL pedig nem dőlhet hátra

• Videó: Székelyhon Tv

A kolozsvári szociológus a Nézőpont című műsorban elmondta, bebizonyosodott, hogy az erdélyi magyarok szempontjából az EMSZ nem jelent alternatívát az RMDSZ-szel szemben. Szerinte országos viszonylatban korai jobboldali előretörésről beszélni, és teljesen leírni a PSD-t.

Miközben a nagy kérdés az volt, miként befolyásolja a szavazókedvet a járványhelyzet, Barna Gergő szociológus szerint még akkor sem tekinthető kirívóan alacsonynak a szeptember 27-ei helyhatósági választáson jegyzett 46 százalékos országos részvétel, ha ez a legalacsonyabb volt az elmúlt harminc évben Romániában rendezett önkormányzati megmérettetések során.

A kolozsvári szakértő – akinek a politikai szociológia a kutatási területe – a Székelyhon Tv-ben kiemelte, bár a részvételt még mindig a 18,2 millió fő alapján számoljuk, Romániában nem él ekkora rezidens lakosság, az Országos Statisztikai Intézet szerint

2020-ban 15,5 millió felnőtt korú lakosa volt az országnak.

Idetartozik az is, hogy önkormányzati választáson csak azokon a településeken szavazhatunk, ahová állandó vagy ideiglenes lakhelyünk szól, és sokan nem vették a fáradságot, hogy másik településre utazzanak. Azt is figyelembe kell venni, hogy az önkormányzati választáson a szavazás tétje szerteágazó, és a részvétel leginkább attól függ, van-e tétje helyben a voksolásnak.

Bár megvolt a biztonságos szavazás előfeltétele, elképzelhető, hogy sokan a járványhelyzet miatt maradtak távol, főleg, ha nem volt éles verseny az adott településen. Korosztályok szerint a 18–54 közötti szavazók részvétele szinte ugyanolyan, mint 2016-ban, az ötven év felettiek esetében viszont már 14 százalékos a csökkenés. Ez részben a járványnak tudható be, de nem kizárólag, meglehet, hogy nem voltak megfelelően megszólítva az idősek

– állapította meg Barna Gergő.

Mozgósítja a magyarokat a tét és az esély

Bár pontos adat erről soha nem áll rendelkezésre, becslések szerint a magyar részvétel mintegy három százalékkal elmaradt az országos átlagtól az idei helyhatósági választáson. Ehhez biztosan hozzájárult, hogy például nagyvároson az idősebbek a járvány miatt ódzkodtak az urnák elé járulni, de a szakértő szerint mindenképpen érdemes megvizsgálni, van-e másik oka a távolmaradásnak, meg kell vizsgálni, adott helyen mi volt a kínálat, a tét.

Ha nem tudsz felmutatni más tétet azon kívül, hogy kit válasszanak polgármesternek, akkor olyan esetben, amikor egyetlen jelölt van – márpedig ez mintegy hatvan magyarlakta településen előfordult –, vagy ahol biztosan tudni, ki lesz a befutó, akkor nemigen róható fel a szavazóknak, hogy akár a vírus, akár más teendőik miatt nem mennek el voksolni

– jelentette ki a Nézőpont című műsorban a társadalomkutató.

A tekintetben, hogy a becsült választókorú magyarok hány százaléka szavazott magyar pártokra, kiemelkedő arány három megyében született: Marosban (52 százalék), Szatmárban (50) és Szilágyban (50). Nagy a törésvonal Bihar megyében, itt már csak a magyarok 42 százaléka ment el, és szavazott valamelyik magyar alakulatra, ugyanakkor szembetűnő, hogy a Székelyföldön nem volt tét, mert Kovászna és Hargita megyében 39 és 38 százalékos ez az arány, habár ott több területen verseny volt. Nagyobb leszakadás Kolozs megyében és szórványvidéken érhető tetten, itt a magyar választókorúak egyharmada ment el szavazni.

Barna Gergő szerint Marosvásárhelyen és Szatmárnémetiben jelentősen mobilizálta a magyar közösséget, hogy megvolt a tétje és az esélye is a magyar polgármester megválasztásának, továbbá a kampány is erre fókuszált.

Előbbi esetben Soós Zoltán személye is megfelelő volt a győzelemhez, de ehhez az is kellett, hogy megosztódjék a román politikai mezőny Vásárhelyen. „Soós nem sokkal, mintegy háromezerrel kapott több szavazatot most, mint 2016-ban. Az ő győzelmének alaptétele az volt, hogy Dorin Florea annyira erodálódott, hogy akkor is kikapott volna, ha idén ismét indul újabb mandátumért. Fontos volt, hogy három erős jelölt indult Vásárhelyen, és Soósnak nem egyetlen ellenféllel kellett megmérkőznie” – jelentette ki a szociológus. Hozzátette: elhamarkodott lenne kijelenteni, hogy Vásárhelyen átléptük az etnikai korlátot, alapvetően az etnikai szavazás működött a Maros-parti városban, a magyarság nagyobb arányban ment el szavazni, mint a román lakosság. Barna szerint Marosvásárhely – Szatmárnémetihez hasonlóan – etnikailag vegyes közeg, ahol a lakosság 10–15 százaléka vegyes identitású, ezért nagyon nehéz arról beszélni, hogy hol húzódik az etnikai törésvonal. Ugyanakkor miközben a Soósra leadott szavazatok 5–10 százaléka származhat román nemzetiségű polgároktól, Szatmárnémetiben Kereskényi Gábor arányaiban több román szavazatot kapott. Elhangzott:

kétfordulós polgármester-választás esetén nagyon nehéz lenne a magyarságnak megszerezni az elöljárói széket ott, ahol működik az etnikai törésvonal, és ahol a magyar közösség nem éri el az 50 százalékot.

Elégedettek az udvarhelyiek Gálfi Árpáddal

A székelyudvarhelyi eredménnyel kapcsolatban (a székely anyavárosban Gálfi Árpádnak a Szabad Emberek Pártja – POL – színeiben sikerült újráznia, az alakulat pedig többséget szerzett a tanácsban) Barna Gergő elmondta, itt ugyanaz működött, mint sok más településen: Gálfival elégedettek az udvarhelyiek, és fel se merült annak a lehetősége, hogy ne nyerje meg a választást. Még az sem rontotta az esélyeit, hogy nem magyar, hanem egy vegyes párt színeiben indul,

a szavazók ugyanis úgy ítélték meg, hogy a POL udvarhelyi szervezete magyar párt, így ez Gálfi szempontjából nem volt visszahúzó erő.

Miközben 2016-ban 220 magyar polgármester volt Erdélyben, ezúttal 221 településen győzött magyar jelölt, az RMDSZ pedig 195-ről 199-re növelte elöljárói számát. Barna Gergő úgy véli, ha ehhez hozzátesszük, hogy az RMDSZ megszerezte Marosvásárhelyt, megőrizte Szatmárnémetit, és mindkét megyében a tanácselnöki tisztséget is, akkor nagyon jónak tekinthető a szövetség választási eredménye.