Vakációs jegyekkel egyelőre nem lehet fizetni, ám így is megtelnek az iskolai táborok

Maros megyében két iskolai táborozóhely van, mindkettő Szovátán, Hargita megyében pedig a homoródfürdői 6-os villát lehet ilyen célokra is használni. Mindkét megyében nagy az érdeklődés a táborozóhelyek iránt, osztályfőnökök, sporttanárok szerveznek egyhetes, általában tematikus táborokat a vakációzó gyermekeknek. Az iskolai táborok ellenértékét nem lehet a közalkalmazottaknak biztosított vakációs jegyekkel kifizetni – egyelőre.

„Eddig csak névre szólóan használhatta fel a kedvezményezett az üdülési utalványt, hamarosan azonban lehetőség lesz arra, hogy a gyereket el tudja küldeni táborba. Ezzel is kicsit segíteni szeretnénk a családokat” – fogalmazott a Székelyhonnak Csép Éva Andrea. A képviselő hozzátette, országszerte 61 iskolai tábor működik, amelyben majd el kell fogadják ezt az utalványt, de a magántáborokra is érvényes ez, így akár egy angol nyelvtárborba is elküldhetjük majd a gyereket.

A törvénytervezet az államelnöki kihirdetés után, a Hivatalos Közlönyben való megjelenést követően lép érvénybe. A vakációs utalványok felhasználásának módszertanáról a tanügyminisztérium és pénzügyminisztérium közös határozattal rendelkezik majd.

Egész évben vannak érdeklődők

Hargita megyében az ifjúsági és sportigazgatósághoz jelenleg egyetlen táborhely sem tartozik. Még 2012-ben átadták a Hargita megyei tanácsnak a homoródfürdői 6-os villát és 2019-ben elvették tőlük a marosfői Nagyhagymás-villát is. A homoródfürdői 6-os villát a csíkszeredai Vámszer Géza Művészeti Népiskola működteti. Mint ennek képviselőjétől, Sándor Fazakas Katától megtudtuk, a több mint 50 férőhelyes villában egész évben fogadnak kiránduló- és táborozó csoportokat. Vannak saját táboraik is, egyet a napokban hirdetnek meg, de egyesületek, alapítványok is szerveznek nálunk táborokat.