Vajon idén sikerül távol tartani az esti mosakodókat a medencéktől?

Egy hónapnyi ingyenes használat után június 2-ától díjköteles lett a belépés a marosvásárhelyi víkendtelepre. Reggel 8-tól este 8-ig kell fizetni, utána marad az ingyenes bejárás, de már nem szabad fürödni a medencékben. Ennek megfelelően a program némiképp változott, az árak viszont a tavalyihoz hasonlók, és a napi jegyek mellett bérleteket is válthatnak a gyakori strandolók.

Csak belépő megváltása után lehet fürdőzni a Víkenden. Archív • Fotó: Haáz Vince

A víkendtelepen hat medence várja a fürdeni, kikapcsolódni vágyókat, ugyanakkor játszóterek és sportpályák is színesítik a kínálatot. Tíz ponton van megfigyelőkamera, és több helyi rendőr felügyeli a rendet. Csak

egész napos jegyet lehet váltani, felnőttek számára 6 lej ellenében, a tizennégy évnél kisebb gyermekek, illetve a nyugdíjasok 3 lejes jegyért strandolhatnak.

Bérletet is lehet vásárolni, ez felnőtteknek egy szezonra 115 lejbe, gyerekeknek és nyugdíjasoknak 78 lejbe, egy négytagú család számára (két gyermek, két felnőtt) 320 lejbe kerül, de lehet csak havi és heti bérletet is váltani, amelyek ára kedvezményesebb, mint a napi jegy megvásárlása. Egyhetes családi bérlet 25 lej, aki egy hónapra érvényes belépőt szeretne, 80 lejt kell kifizetnie. A nagy csúszdákat napi 15 lej ellenében lehet használni, vagy egy lecsúszásért egy lejt kell fizetni.

HIRDETÉS

A jegypénztárak reggel nyolckor nyitnak, és este nyolcig tartanak nyitva, ez idő alatt lehet használni a medencéket is.

Este nyolc óra után ingyenes a belépés, de nem lehet fürdeni.

Erről tavaly a helyi képviselő-testület elfogadott egy határozatot, amely előírja a korlátozást, illetve azt is, hogy a víkendtelep alkalmazottai és a helyi rendőrök fogják ellenőrizni a szabályok betartását, és szükség esetén büntetni is fognak. A fürdéskorlátozást azért vezették be, mert

az eddigi esti hét órai díjmentes belépést követően többen mentek be fürdeni, mosakodni a víkendtelepi medencékbe.