Vágópontok: csak húsfeldolgozóval együtt érdemes működtetni

Számos állategészségügyi elvárásnak kell megfelelnie egy vágópontnak • Fotó: Gecse Noémi

Ugyanis a beruházónak a terveket előzetesen láttamozásra be kell mutatni az állategészségügyi hatóságnak, amelynek szakemberei átnézik a dokumentációt és az igénylésre egyfajta előzetes engedélyt (románul: notificare) bocsátanak ki. Amennyiben az előírásoknak megfelelően épül fel a vágópont, akkor végül a beruházó megkaphatja a működési engedélyt.

– magyarázta az ügyvezető. Hozzátette, szerinte a térség állatállománya is növekedne, és ezzel együtt a vágások száma is, amennyiben el tudnák adni a termékeket, ugyanis a vágópontnak volna kapacitása nagyobb termelésre.

Hargita megye első kiskapacitású vágópontja Csíkcsomortánban nyílt meg 2020 áprilisában. Petres Kálmán, a vágópontot működtető Csíkcsomortáni Szövetkezet ügyvezetője elmondta, egyelőre kéthetente egy alkalommal üzemel a vágópont, azonban a jövőben tervezik, hogy húsfeldolgozóval bővítsék a létesítményt, és az értékesítést is mozgóbolt segítségével erősítenék.

– válaszolta érdeklődésünkre Jéré Elemér. A csíkjenőfalvi közbirtokosság elnöke hozzátette, az előzetes engedélyt már megkapták a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóságtól, azonban a létesítmény üzemeltetését is engedélyeztetniük kell a hatósággal, amint felépült. Úgy véli, ennek megszerzése az előzetes engedély birtokában már nem lesz bonyolult.

Prémium kategóriás termékek

A kapacitását tekintve a jenőfalvi vágóponton naponta öt számosállatot (románul: unitate vită mare – UVM) tudnak majd levágni, egy hónapban ez 20 számosállatnak felel meg. Például egy két évnél idősebb szarvasmarha egy számosállatnak felel meg, míg a juhok és kecskék 0,15, a sertések pedig 0,3 számosállatnak számítanak. A létesítménynek lesz feldolgozó része is, ahol naponta 2,5 tonna húst dolgozhatnak fel.

A vágópont és húsfeldolgozó létrehozását egy felmérés előzte meg, a gazdák igényeire alapozva készült el az üzleti terv

– magyarázta a közbirtokossági elnök.

Tőle tudjuk azt is, hogy prémium kategóriás termékeket akarnak előállítani, amelyek a tervek szerint egy bemutató üzletben és két (Alcsíkra és Felcsíkra járó) mozgóboltban is elérhetőek lesznek majd, továbbá különböző üzletláncokban is értékesítenék azokat. Ugyanakkor kiemelte,

ezeket a prémium kategóriás termékeket akár külföldre is exportálnák a jövőben.

A létesítmény beüzemeléséhez munkaerőre lesz szükségük, már megvan az üzemvezető, rajta kívül további húsz személynek biztosítanak majd munkát. A vágópont felépítéséhez tavaly ősszel fogtak hozzá Jenőfalva határában, miután sikeresen pályáztak a Pro Economica Alapítványhoz. A létesítmény megvalósításának értéke közel kétmillió euró.