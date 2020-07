Vágóállatokat és más állati termékeket vizsgált a statisztikai hivatal

A marha-, disznó-, juh- és kecskevágások száma csökkent, a baromfi vágásoké viszont nőtt tavaly Romániában – derül ki a vágóállatok és más állati termékek termelése témájában közzétett adatsorból. A begyűjtött tej mennyisége is csökkent, a fogyasztói tej előállítása viszont nőtt. Hargita megyében jelentősen visszaesett a sertések száma.

Hargita megyében a húsfeldolgozás vágóhidak hiányában nem releváns • Fotó: Kristó Róbert

A romániai vágóhidakon tavaly levágott állatok élősúlya összesen 1 204 768 tonna volt, a vágósúlya pedig 880 693 tonna – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) által vágóállatok és más állati termékek termelése témájában közzétett friss jelentésből.

Szarvasmarhából hivatalosan 196 037-at vágtak le tavaly, ami 15,9 százalékos csökkenést jelent a 2018-as 233 142-höz képest. A levágott állatok élősúlya 87 373 tonna, vágósúlya pedig 43 536 tonna volt. Emellett 3 921 418 sertést vágtak le a hazai vágóhidakon tavaly, 8,1 százalékkal kevesebbet, mint az előző évben. Élősúlyuk 436 931, vágósúlyuk pedig 342 575 tonna volt. A juh- és kecskevágások száma 0,5 százalékkal esett vissza, a tavaly levágott állatok vágósúlya összesen 27 854 tonna volt, vágósúlyuk pedig 12 314 tonna.

Kizárólag a szárnyasok esetében tapasztaltak előrelépést tavaly.

Baromfiból több mint 280 milliót vágtak, ami 6 százalékos növekedést jelent 2018-hoz képest. Élősúlyuk 652 610, vágósúlyuk pedig 482 268 tonna volt. A vágóállatok mellett az állati termékek termelését is vizsgálta az INS. Mint kiderült, a feldolgozó egységekből, gyűjtőközpontokból és mezőgazdasági termelőktől begyűjtött tej mennyisége összességében 0,2 százalékkal csökkent tavaly, a tehéntejé viszont növekedett 0,4 százalékkal. A begyűjtött 1 161 179 tonna tejből 1 125 300 tonna tehéntej volt, 1207 tonna bivaly, 12 963 tonna kecske, 21 709 tonna pedig juh. A tejtermékek terén a legnagyobb növekedést a fogyasztói tej esetében mérték, ebből 329 677 tonnányit állítottak elő, ami 7,7 százalékkal több az egy évvel korábbi értéknél. Emellett 225 152 tonna savanyított tejet (joghurtot, ivó joghurtot, aludttejet stb.), 96 402 tonna sajtot, 66 904 tonna tejfölt, 10 649 tonna vajat, 9784 tonna olvasztott sajtot és 1541 tonna tejport állítottak elő tavaly az országban.

Csak termelés Hargita megyében

Hargita megyében a húsfeldolgozás vágóhidak hiányában nem releváns, a hústermelés és a tejtermelés, illetve feldolgozás viszont igen – mutatott rá megkeresésünkre Fekete Endre, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság munkatársa. Mint mondta,

a vágóállatokat főként eladásra tartják az itteni gazdák, szarvasmarhából például 40 ezret értékesítettek tavaly.

A sertések száma jelentősen visszaesett, már csak mintegy 24 ezer példányt tartanak nyilván, és ezek is mind háztáji gazdaságokban élnek, nagyobb termelőegység nincs a megyében. Baromfit viszont a megye több pontján is tenyésztenek, van egy nagyobb egység Gyergyószéken, illetve egy másik Székelykeresztúron, de utóbbi egy Brassó megyei cég alegységeként működik. Ott egy „turnusban” mintegy 300 ezer csirkét hizlalnak fel, a gyergyói farmon pedig átlagosan 80 ezres a létszám, itt tojótyúkokat tartanak. Emellett nemrég több kisebb kezdeményezés is elindult, ezer körüli létszámú tyúkfarmokat létesítettek a megye több településén.