Vádat emelt a DNA a székelyudvarhelyi kórház volt menedzsere ellen

Lukács Antal. Korrupciógyanús ügyben emelt vádat ellene a DNA csütörtökön. Archív • Fotó: Barabás Ákos

A 2020 decemberében őrizetbe vett, majd előzetes letartóztatásba került (amit többször is meghosszabbítottak), jelenleg házi őrizetben levő korábbi kórházmenedzser ellen csütörtökön emelt vádat az Országos Korrupcióellenes Ügyészség. A vád szerint Lukács hivatali visszaélést követett el, kenőpénzt fogadott el és jogosulatlan előnyre tett szert.

Az ügyben B. E, a kórház közbeszerzéssel foglalkozó egységének munkatársa és B. L. ellen is vádat emelt a DNA (utóbbi a bűncselekmények feltételezett elkövetésekor raktárosként dolgozott a székelyudvarhelyi kórházban). Az ügyben vádat emeltek még D. D. B., a Chantel Sante Kft. adminisztrátora ellen.

Mint ismert, december 3-án házkutatásokat tartott többek között a székelyudvarhelyi kórházban is az Országos Korrupcióellenes Ügyészség, ezt követően őrizetbe vették hat másik gyanúsított mellett Lukács Antalt, a kórház akkori menedzserét, akit december 5-én előzetes letartóztatásba helyeztek.

Az ügyben a székelyudvarhelyi kórház két alkalmazottja, B.E. és B. L. szintén vádlottak, a gyanú szerint ugyanis jelentősen hozzájárultak a kórházban hónapokon át zajló csalási folyamathoz. Őket dokumentumok előállításával vádolják, illetve azzal, hogy lehetővé tették a Chantel Sante Kft-t vezető üzletember számára, hogy sofőrje és könyvelője révén hozzáférjen a többi cég által a közbeszerzésre benyújtott ajánlatokban szereplő bizalmas információkhoz.

A gyanú szerint ugyanakkor 2020 április 10-e és december 2-a között a kórházmenedzser megszegte a közbeszerzési eljárások lebonyolításának előírásait, és jóváhagyta szerződések megkötését a Chantel Sante nevű céget vezető üzletemberrel.

Ezt követően többször is túlárazott termékeket vásároltak a cégtől, sok esetben olyanokat is, amelyekre nem is lett volna szükségük.

Ugyanebben az időszakban Lukács Antal arra is megkérte a szóban forgó üzletembert bizonyos elsőbbségi kifizetésekért cserébe, hogy a kapcsolatait felhasználva járjon közben annak érdekében, hogy a kórház megkapja a kettes fokozatot, miközben valójában csak a hármasnak felel meg.

Ezekért cserébe az üzletember a gyanú szerint az alábbiak szerint ígért és adott át a vádlottaknak – a Székelyudvarhelyi Városi Kórház három alkalmazottjának – pénzösszegeket és egyéb juttatásokat:

Lukács Antal a gyanú szerint összesen 30 ezer eurót kapott az üzletembertől, melyből 20 ezer euró annak a neki ígért 89 ezer eurónak egy töredéke, amely egy 2 136 706 lejre értékelt szerződésből származó összeg 20 százalékát képezi.

A B.E és B. L által elfogadott pénz illetve jogosulatlan juttatások eddig még nincsenek számszerűsítve.

Az ügyészek gyanúja szerint a vádlottak által a kórháznak okozott kár 2 321 728 lejre tehető, és valószínűsíthetően ugyanekkora összegben vásároltak meg szükségtelen, túlárazott termékeket a kórház számára, az üzletember által vezetett a Chantel Sante KFT-től.

Az ügyet a Brassói Törvényszék tárgyalja, emellett az ügyészek kérték a vádlottak házi őrizetének további fenntartását.