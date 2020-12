Őrizetbe vették Lukács Antalt, a székelyudvarhelyi kórház igazgatóját

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Noha már csütörtökön fény derült néhány részletre az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) által Hargita, Brassó és Iași megyékben tartott házkutatások eredményéről, pénteken újabb részleteket osztott meg a hatóság.

A gyanú szerint egyes Hargita és Brassó megyei kórházak vezetői a 2019-2020-as időszakban túlárazott egészségügyi felszereléseket és termékeket vásároltak, amelyek közül egyesek nem feleltek meg az előírásoknak, másokra pedig nem is volt szükség. A szerződések közpénzből történő finanszírozását megelőzően a kórházak olyan közbeszerzéseket írtak ki, amelyeket követően egy bizonyos céget hoztak ki győztesként. Ezért cserébe a kórházak vezetői pénzösszegeket kaptak a cég képviselőjétől.

A DNA ügyészei csütörtökön és pénteken 24 órára őrizetbe vettek 12 gyanúsítottat, közöttük Lukács Antalt, az udvarhelyi kórház menedzserét, B. Enikőt, a kórház közbeszerzéssel foglalkozó egységének munkatársát és B. Lászlót, aki a bűncselekmények feltételezett elkövetésekor raktárosként dolgozott az egészségügyi intézményben.

Lukács Antal ellen három rendbeli hivatali visszaélés, három rendbeli kenőpénz-elfogadás és befolyás vásárlása miatt folytatnak eljárást.

A gyanú szerint április 10-e és december másodika között a kórházmenedzser megszegte a közbeszerzési eljárások lebonyolításának előírásait, és jóváhagyta a szerződések megkötését a Chantel Sante nevű céget vezető üzletemberrel.

Ezt követően többször is túlárazott termékeket vásároltak a cégtől, sok esetben olyanokat is, amelyekre nem is lett volna szükségük. A DNA közleménye szerint

ugyanebben az időszakban Lukács Antal arra is megkérte a szóban forgó üzletembert bizonyos elsőbbségi kifizetésekért cserébe, hogy a kapcsolatait felhasználva járjon közbe annak érdekében, hogy a kórház megkapja a kettes fokozatot, miközben valójában csak a hármasnak felel meg.

A menedzser a gyanú szerint 10 ezer eurót kapott az üzletembertől, illetve belegyezett, hogy megkapja egy 2 136 706 lejre értékelt szerződés 20 százalékát, vagyis 89 ezer eurót.