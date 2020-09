Úzvölgye hovatartozásáról nem Bákó megyében határoznak

Nem a Bákó Megyei Törvényszék hoz döntést abban a perben, amelyet Csíkszentmárton indított a község és Dormánfalva közötti, ezzel együtt Hargita és Bákó megye határának megállapítása érdekében. A per helyszínét a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék jelöli ki.

Az úzvölgyi katonatemető helyzete tavaly került a figyelem középpontjába • Fotó: Pinti Attila

Sem a Hargita, sem a Bákó Megyei Törvényszék nem illetékes ítéletet hozni abban a perben, amely a két megye határát, egyúttal Csíkszentmárton és Dormánfalva közötti határt hivatott megállapítani. A bírósági eljárást, amely Úzvölgye hovatartozását is tisztázná, idén tavasszal Csíkszentmárton kezdeményezte, a keresetlevelet a Hargita Megyei Törvényszéken iktatták.

Az első tárgyaláson a bíró helyt adott a dormánfalviak beadványának és megállapította, hogy a törvényszék területileg nem illetékes a kereset tárgyalására, és átadja az ügycsomót a Bákó Megyei Törvényszéknek. A szentmártoniak hasonlóképpen jártak el, és ahogy ezt már korábban Gergely András polgármester jelezte, ügyvédjük beadvánnyal fordult a Bákó Megyei Törvényszékhez, kérve, hogy mivel ez az ítélőszék sem illetékes az ügyben döntést hozni, a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék jelölje ki a per tárgyalásának helyszínét. A szeptember 24-re kitűzött bákói tárgyaláson ennek megfelelő döntés született, a semleges helyszínt a későbbiekben nevezi meg a legfelsőbb bíróság.

HIRDETÉS

Telekkönyvekkel igazolható

Csíkszentmárton azt kéri a bíróságtól, hogy az 1968. évi 2. számú, az ország közigazgatási felosztásáról szóló törvény, másrészt egy ennél korábbi, szintén 1968-as minisztertanácsi határozat alapján jelölje ki a két megye közötti határt – ennek értelmében Úzvölgye Csíkszentmárton része. A község ugyanakkor az 1906-ban készült, az „Úz egész patakától a tábláig”, illetve „Úz vize a IV. határ között” területek telekkönyveivel is igazolni tudja ezek hovatartozását.

A keresetlevél szerint amikor 1998-ban elvégezték Dormánfalva és Csíkszentmárton területének kataszteri felmérését, utóbbit a Hargita Megyei Telekkönyvi Hivatal megbízásából, a feladatfüzetből kimaradt Úzvölgye település, mintegy 77 hektár területtel.

Erről a munkálat átvételekor a csíkszentmártoni polgármester írásos észrevételt nyújtott be, a hibát a hivatal azzal magyarázta, hogy kevés volt a rendelkezésre álló idő, ezért nem vették be a feladatfüzetbe Úzvölgye felmérését. A község szerint nincs jogi értéke a hibás dokumentációnak amelyre Dormánfalva is hivatkozik.

Több per indult

Az úzvölgyi katonatemető és kaszárnyasor kapcsán van folyamatban per, miután Dormánfalva egy évvel ezelőtt jogszerűtlenül román parcellát alakított ki, emlékművet és betonkereszteket állíttatott a csíkszentmártoniak által gondozott sírkertben. Az emlékművet tavaly júniusban ortodox szertartás során felszentelték, miután több ezer román megemlékező erőszakkal nyomult be a sírkertbe.