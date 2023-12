Úzvölgye, Dinamo-meccs: nem lehet tűrni a magyarságot ért jogsérelmeket

Ez ügyben még szeptemberben azzal a kérdéssel fordult írásban Cătălin Predoiu belügyminiszterhez, mi a véleménye, tették-e a dolgukat a rendfenntartók. A válasz szerint az ügyben bűnügyi eljárás folyik (sírgyalázás és rongálás miatt), aminek a részletei azonban nem publikusak. A képviselő ezt a feleletet nem találván kielégítőnek, újra feltette a kérdést a belügyminiszternek, és másodszorra is ugyanazt a választ kapta, azzal a kiegészítéssel, hogy

Innen tovább már csak az marad, hogy az Európai Unió illetékesei elé terjesszék az ügyet, vázolta a politikus a továbblépés irányát.

Ami a hétfői Dinamo-meccsen történteket illeti – ahol Kulcsár-Terza József is jelen és a gyalázkodások tanúja volt –, az még egy primitív országban elfogadható, mondta a politikus, akit ennél sokkal jobban felháborított, hogy a Dinamo-klub szurkolói blogján úgy fogalmaznak, „veszítettünk a magyarországi cigány nemzetiségűekkel szemben”.

korábban írtuk Diószegi: a magyarellenességre megkapják a büntetést, aztán minden marad a régi Magyarellenes rigmusoktól volt hangos a hétfő esti Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–Bukaresti Dinamo bajnoki összecsapás, amit végül a háromszékiek 2–1-re megnyertek. Az eset kapcsán a hazaiak klubelnöke, Diószegi László fejtette ki a véleményét.

Mivel ez a kijelentés a mai napig fent van a doardinamo.com oldalon, nem lehet egyszerű tévedés, és nem is lehet eltűrni. „Ha a bozgorozást nem is, de a cigányozást a törvény 3–10 év börtönnel bünteti. Kíváncsian várom, kit és mennyi időre zárnak börtönbe” – fogalmazott a párt ügyvivő elnöke, aki konkrét lépéseket is tett: feljelentette a Legfőbb Ügyészségen és az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál a fővárosi klub szurkolóit. Közösségünkre nézve viszont kötelezőnek tartja az összefogást, mert másképp nem fogunk tudni megmaradni. „100 éve próbálnak eltakarítani, bírjuk, nem félünk, de a nemzetért kőkeményen ki kell állni” – zárta mondandóját a politikus.