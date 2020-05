Üzletnyitás, piacszervezés Csíkszeredában

Fokozatos a visszatérés a megszokott kerékvágásba, új dolgokkal • Fotó: Pinti Attila

Újabb koronavírus-fertőzött személyt igazoltak a csíki térségben, aki az egyik Csíkszeredával szomszédos faluból származik – tudatta Ráduly Róbert Kálmán polgármester a csíkszeredai katasztrófavédelmi bizottság ülését követően, hozzátéve, hogy a beteget a csíksomlyói fertőzőkórházban kezelik. Jelenleg Csíkszéken 61-en tartózkodnak intézményes karanténban, az otthoni elkülönítésben lévők száma pedig 35.

Oktatás

„Minden oktatási intézményben elkészültek a szabályzatok, amelyek a ki- és belépést, illetve a higiéniai előírásokat tartalmazzák” – számolt be Ráduly, ismertetve, hogy

május végén érkezik meg a város által az intézmények számára megrendelt 33 ózongenerátor, a 45 darab digitális hőmérőt pedig még a héten leszállítják.

Az intézményekben egységesen fogják összegyűjteni a használt védőmaszkokat és kesztyűket, miközben ígéretet kaptak a prefektusi hivataltól, hogy június 2-tól kezdődően újraindul az ingázó diákok számára a tömegközlekedés a szomszédos településekről.

Gazdaság

Két hónap után megnyitja kapuit Csíkszeredában a Fészek kiskereskedelmi központ, de a Tulipán Áruház mellett a piaccsarnok fölötti üzletrész is újra üzemelni fog a jövő héttől. A városvezetés, együttműködve a megyei önkormányzattal, arra a döntésre jutott, hogy

egy helyre költöztetik a zöldségpiacot és a hagyományos termékek vásárát. „A helyszín az Erőss Zsolt Aréna egyik elkülönített parkolórésze lesz,

hiszen ott most nincs semmilyen tevékenység, a vásárlóknak pedig elegendő helyük lesz, még ha autóval is érkeznek” – fogalmazott a polgármester. Negyven standot terveznek felállítani, a korábban a promenádra tervezett ideiglenes piac ötlete ide költözik át.

Most szombaton már megtartják az első hagyományos termékvásárt, amely ezentúl minden szombaton lesz, 9 és 16 óra között. A zöldségpiac szerdánként lesz, a későbbiekben pedig hétfő–szerda–péntek rendszerességgel is tervezik. Az árkádok alatti zöldség-és gyümölcsforrópont is erre a helyszínre költözik a szükségállapot lejártával.

„Az egyeztetések nyomán a helyi tömegközlekedés is újraindul június 1-jétől kezdődően” – jelentette be Ráduly Róbert Kálmán.

Kultúra

A csíkszeredai polgármester szerint jövő héttől ismét munkába áll tizenhárom alkalmazott a Csíki Székely Múzeumnál, míg a Csíki Játékszín esetében a műszaki személyzet közreműködésével felújítási munkálatok kezdődnek színház épületében. A társulat június elején tér vissza az intézménybe, miképp a Hargita Nemzeti Székely Nép Együttes is ekkor kezdi a közös próbákat.

Ügyintézés

Ráduly emlékeztetett, hétfőtől csak két ügyfélkapu nyílik meg a polgármesteri hivatalban. A lakossági nyilvántartó a megszokott helyén fog üzemelni, az adópénztár pedig a Mikó-vár kávézójában kapott helyet. Hétfőtől péntekig 9 és 13, illetve 14 és 18 óra között, míg szombaton 9 és 13 óra között lesznek nyitva az ügyfélfogadók.