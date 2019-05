Üvegfalú folyosóval kötnék össze a művészeti iskolát a művelődési házzal

A művészeti iskola számára már régóta szerettek volna sporttermet építeni, 2005-ben készültek el az első tervek, azonban finanszírozás hiányában elmaradt az építkezés. Ezeket a terveket 2012-ben tették naprakésszé, de végül csak most jutottak el oda, hogy előkészítsék a közbeszerzést a kivitelezésre. Mint korábban is beszámoltunk róla , évekkel ezelőtt a Hargita megyei önkormányzati területre megyei könyvtárat és más építményeket is elképzeltek, el is kezdték az építkezést, azonban pénzforrások hiányában leálltak vele. Időközben a városi önkormányzathoz került a telek, de azóta is a megkezdett építkezések maradványai csúfítják. Többen panaszkodtak arra, főleg a művészeti iskola tanárai és diákjai, hogy a vaskerítéssel körbekerített területet sokan közvécének használják. Nemrég még a kerítéseket is ledöntötték. A panaszokra válaszként a csíkszeredai városháza nemrég a szociális segélyezettekkel kitakaríttatta a területet és újra visszaállították a feldöntött kerítéseket.