UtóHangadók Tusványosról

Számos politikus és közéleti személyiség megfordult idén is a két év kihagyással megrendezett Tusványoson, mi pedig megpróbáltuk néhányukat mikrofonvégre is kapni egy-egy beszélgetés erejéig. A Székelyhon Hangadó tusványosi különkiadásaiban Toró T. Tiborral, az Erdélyi Magyar Szövetség ügyvezető elnökével, Schiffer András ex-politikus, ügyvéddel és Tiffán Zsolt volt országgyűlési képviselővel, villányi borosgazdával beszélgettünk. Szőke László kérdezett.

Toró T. Tibor nélkül nem lehet elképzelni Tusványost. Az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke régi motoros a szabadegyetem életútján. A beszélgetésben személyes benyomásokról, kritikákról, csalódottságról, de büszkeségre okot adói eseményekről is beszámolt Toró. Érintjük a 31. Tusványosról szerzett benyomásait, de hangot ad annak is, hogy szerinte mi a hibája a mai bináris magyar politikai közéletnek.

„Normális” ellenzékinek tartják a legtöbben, legalábbis Székelyföldről nézve. Tagadja viszont, hogy az ellenzékhez tartozna, mint ahogy keményebb kritikát is megfogalmaz az Orbán-kormányról. De azt is kimondja, hogy a jelenlegi nemzetpolitika és külhoni gazdaságfejlesztési programok pozitív jelenségként foghatók föl. Szóba kerül a 31. Tusványos is.

Tiffán Zsolt: A megművelt igazság [a bor] helyes utat mutathat

Tiffán Zsolt villányi borosgazda, állandó visszatérő vendége Tusványosnak. Elsősorban borosgazda és vendéglátós, de nyolc évet volt parlamenti képviselő is a FIDESZ, azaz Orbán Viktor felkérésére. Beszélgetésünkben arra kerestük a választ, hogy miért is törvényszerű, hogy a borászok többsége nemzetben gondolkodik, azaz ezt az értékvilágot képviseli? Érintjük azt is, hogy rejt-e bármilyen veszélyt vagy kockázatot egy nagyvállalkozó számára az, ha nyilvánosan is képviseli politikai nézeteit? De Tiffán Zsolt arról is vall, hogy szerinte miért valódibb és követendőbb a megművelt igazság.