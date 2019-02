Útjavítások ideiglenes jelleggel, kényszermegoldással

Jó kényszermegoldásnak nevezte egy elöljáró a hidegaszfalttal történő kátyúzást, amely gyors, de a tapasztalatok alapján nem tartós beavatkozás a székelyföldi városokban. A kisebb-nagyobb gödrök betömésére alkalmas anyag vásárolható zsákban, vederben vagy ömlesztve, felhasználható fagypont körüli hőmérsékleten is.

A hidegaszfalt bedolgozása egyszerű. Gyors, de kevésbé tartós megoldás a kátyúk eltüntetésére. • Fotó: Veres Nándor

A korábban már javított, illetve az időközben megrepedező aszfaltburkolat van a leginkább kitéve a téli csapadékos időjárás, és a hóolvadás nyomán a repedésekbe szivárgó víz, a fagyás és olvadás okozta rongálódásoknak. Nincs ez másképp Székelyföldön sem, ahol ilyenkor folyamatosan jelennek meg újabb, forgalmi akadályt, de balesetveszélyt is jelentő kátyúk az utakon.

Ebben az időszakban egyetlen módszerrel, a hidegaszfalt használatával lehet kátyúzni.

Noha a gyártók ajánlásai alapján rendkívül egyszerű a bedolgozása, szükség esetén még szinte lábbal is bele lehet taposni egy-egy gödörbe a 25 kilogrammos zsákonként már 50 lejért is megvásárolható hidegaszfaltot, a városokban többnyire lapvibrátorral (a talaj tömörítésére használt kisgép), úthengerrel tömörítik a kátyúkba lapátolt anyagot. Az eredmény változó, és a körülményektől függ: van, ahol gyorsan kipréselik az autók kerekei a gödörből, más esetekben viszont tartósabb lehet.

Gyakran ismételni kell

Sepsiszentgyörgyön rendszeres a hidegaszfalt használata a téli útjavítások során – tájékoztatott Bíró László. A polgármesteri hivatal városgazdálkodási igazgatóságának vezetője szerint

egy nagyon jó kényszermegoldásról van szó, amelyet nem lehet mással helyettesíteni.

,,Az a tapasztalatunk, hogy ha olyan helyre kerül, hogy száraz marad az útfelület, akkor évekig tart, ha viszont vizes helyen van, ahol megáll a víz, akkor az két nap után kimosta” – számolt be. Hozzátette, olyan útszakasz is van, ahol tökéletesen megmaradt az évek óta elhelyezett anyag, máshol viszont, ahol folyt a víz, és meg is fagyott, két-három naponta kellet ismételni a beavatkozást.

Csíkszeredában rendszeresen végeznek kátyúzást hidegaszfalt felhasználásával a tél folyamán, amikor ezt az időjárás lehetővé teszi, mivel több útszakaszon jelennek meg kisebb-nagyobb gödrök. Mint Szőke Domokos alpolgármester tájékoztatott, a hidegaszfalttal történő javításokat a polgármesteri hivatal karbantartó csoportja végzi, és ott avatkoznak be, ahol erre szükség van, akár többször is.

Januárban már szükség volt ilyen kátyúzásra a város több utcájában, de vasúti felüljáró híd is – amelynek burkolata a tágulási pontoknál mozog – folyamatos javítást igényel.

Ott már több alkalommal kellett a megjelenő gödröket betömni, de ez keveset tartott, hamar kimélyültek ismét a gödrök, a kátyúzáshoz felhasznált anyag pedig kiszóródott az úttestre. Ezért a módszer csak az autós közlekedés feltételeinek ideiglenes biztosítására, a balesetek megelőzésére alkalmas, mindaddig, amíg az időjárás lehetővé teszi a meleg aszfalt használatát.