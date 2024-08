Utánajártunk, hogy valóban át lehet-e verni a csomagolásvisszaváltó automatákat

A videó szerint egyébként azokat a palackokat és üvegeket is beolvastathatjuk a géppel garanciálisként (vagyis kapunk érte 50 banit), amiken nem szerepel az erre vonatkozó jelzés – ehhez viszont szükség van egy betétdíjas csomagolásra is.

A videó alanya a két flakont egyszerre helyezte be az automatába úgy, hogy a garanciális vonalkódja volt felül, így a gépben elindult a futószalag. A garanciális flakont nem engedte el az illető, csak a másik csomagolást, így azzal az egy betétdíjas vonalkóddal több nem garanciális flakont is garanciálisként olvasott be. És kapta érte a „megérdemelt” 50 banikat.